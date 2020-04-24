برشلونة يهدم تاريخه !

هاي كورة_ قامت الشركة الخاصة بمايكل جوردان أسطورة كرة السلة بتقديم عرض مالي قوي الاستحواذ على حقوق تسمية ملعب كامب نو خلال الموسم المقبل.

برشلونة أعلن التنازل عن حقوق تسمية كامب نو خلال الموسم المقبل لجمع أموال لمكافحة الإثار السلبية لفيروس كورونا.

العرض المقدم لإدارة برشلونة لمدة موسم واحد ويتجاوز الـ10 ملايين يورو وتريد الشركة الإستحواذ عليه كما إستحوذ على عقود رعاية خاصة لباريس سان جيرمان ولكن مع ذلك فإن بعض الأقلام الصحفية الكتالونية تطالب برفض ذلك لأن إسم الكامب نو إرتبط كثيرا بالنادي وهذا يعد هدما لتاريخ برشلونة !