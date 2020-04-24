أخبار نادي برشلونة

برشلونة يهدم تاريخه !

24 أبريل، 2020
0
برشلونة يهدم تاريخه !

هاي كورة_ قامت الشركة الخاصة بمايكل جوردان أسطورة كرة السلة بتقديم عرض مالي قوي الاستحواذ على حقوق تسمية ملعب كامب نو خلال الموسم المقبل.

برشلونة أعلن التنازل عن حقوق تسمية كامب نو خلال الموسم المقبل لجمع أموال لمكافحة الإثار السلبية لفيروس كورونا.

العرض المقدم لإدارة برشلونة لمدة موسم واحد ويتجاوز الـ10 ملايين يورو وتريد الشركة الإستحواذ عليه كما إستحوذ على عقود رعاية خاصة لباريس سان جيرمان ولكن مع ذلك فإن بعض الأقلام الصحفية الكتالونية تطالب برفض ذلك لأن إسم الكامب نو إرتبط كثيرا بالنادي وهذا يعد هدما لتاريخ برشلونة !


Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
بارتوميو برشلونة تاريخه جوردان يهدم

إقرا أيضا

Photo of أخبار برشلونة : برشلونة يقدم عرضاً مغرياً للتعاقد مع جوهرة إيطاليا

أخبار برشلونة : برشلونة يقدم عرضاً مغرياً للتعاقد مع جوهرة إيطاليا

24 أبريل، 2020
Photo of حلم بوليسيتش ينقل ميسي إلى تشيلسي

حلم بوليسيتش ينقل ميسي إلى تشيلسي

24 أبريل، 2020
Photo of أخبار نادي الاتحاد : قصة رفض أسطورة برشلونة الانتقال إلى نادي الاتحاد!

أخبار نادي الاتحاد : قصة رفض أسطورة برشلونة الانتقال إلى نادي الاتحاد!

24 أبريل، 2020
Photo of سيتين يرغب في إسترداد إلينا

سيتين يرغب في إسترداد إلينا

24 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق