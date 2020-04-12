برشلونة يهدي السلطات الإسبانية 15 ألف “كرتونة” مساعدات طبية



يواصل نادي برشلونة دعمه للجهات الوطنية فى إسبانيا، من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والذى تفشي فى البلاد وأدى إلى وفاة وإصابة الألاف.



وتعد إسبانيا واحدة من أكثر الدول التي تعاني من تفشي فيروس كورونا، حيث وصل عدد المصابين فيها إلى 166019 حالة، ووفاة 16972 فردا.



ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”الكتالونية، إن برشلونة يواصل من خلال مؤسسته المساهمة بقوة فى مكافحة فيروس كورونا، وأنهى إتفاقه مع شركة “تينسنت” الصينية لتوزيع 15 ألف كرتونة من المعدات الطبية على مراكز المستشفيات المختلفة الذين يعملون حاليًا للتعامل مع الوباء وتخفيف آثار الفيروس.



من جهة أخرى واصلت الصحف الإسبانية البحث والتقصى حول الاتهامات والمخالفات التى ظهرت داخل جدران نادى برشلونة الإسبانى التى تسببت فى تقديم 6 أعضاء من مجلس الإدارة استقالتهم مؤخرا.



وقرر 6 أعضاء من مجلس إدارة نادى برشلونة الإسبانى التقدم باستقالتهم، بعد طلب رئيس النادى الكتالونى جوسيب ماريا بارتوميو ذلك، فى ظل رغبته بإعادة تشكيل مجلس إدارة النادي.



وتمكنت صحيفة “سبورت” الإسبانية من الوصول للملاحظات التى رصدتها لجنة المراجعة المالية التابعة لشركة متخصصة لتفنيد كل ما حدث مع حسابات وسائل التواصل الاجتماعى التى تم إنشاؤها للهجوم على اللاعبين خلال الأزمة المتعلقة بتخفيض الرواتب.



