أخبار نادي برشلونة

برشلونة يوافق على رحيل مدافعه ولكن بشرط

6 ديسمبر، 2019
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برشلونة يوافق على رحيل مدافعه ولكن بشرط

موقع سبورت 360 – كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية صباح اليوم الخميس، عن موافقة نادي برشلونة بقيادة المدرب الباسكي إرنستو فالفيردي على بيع المدافع الفرنسي الشاب جان كلير توديبو، في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وانتقل المدافع الشاب جان كلير توديبو صاحب 19 عاماً لصفوف فريق برشلونة شهر يناير هذا العام، قادماً من تولوز الفرنسي بمبلغ مليون يورو.

ولكنه حتى هذه اللحظة لم يحصل على الفرصة الكاملة مع فريقه الحالي برشلونة، سواء في الموسم الماضي أو هذا الموسم، حيث شارك هذا الموسم في مباراتين فقط.

توديبو يقترب من مغادرة برشلونة

ووفقاً للصحيفة الموالية لنادي ريال مدريد، فإن مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني مستعدون لبيع جان كلير توديبو في يناير، ولكن بشرط، هو إضافة شرط إعادته مجدداً للفريق الكتالوني.

وأوضحت أن هناك العديد من الأندية الكبرى في القارة العجوز “أوروبا”، تسعى للتعاقد مع المدافع الفرنسي الشاب توديبو من النادي الكتالوني برشلونة، على رأسهم يوفنتوس الإيطالي.

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برشلونة بشرط رحيل على مدافعه ولكن يوافق

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