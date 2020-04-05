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برشلونة يوجه أنظاره نحو جواهر الدوري الهولندي

5 أبريل، 2020
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برشلونة يوجه أنظاره نحو جواهر الدوري الهولندي

تحدثت تقارير في إسبانيا عن توجيه برشلونة أنظاره نحو جواهر الدوري الهولندي من أجل تدعيم صفوفه في الموسم المقبل بالانتقالات الصيفية.

ويملك برشلونة تاريخاً طويلاً مع اللاعبين الهولنديين، إذ تألق في صفوفه العديد من نجوم البرتغالي بالماضي مثل يوهان كرويف ومارك أوفرمارس وآخرين.

وقالت “موندو” إن برشلونة يتابع ثلاثة من النجوم الشباب بأندية الدوري الهولندي المتألقين لهذا الموسم، وسيتحرك لضمهم الصيف القادم.

الأسماء الثلاثة هي دونيل مالين، مهاجم إيندهوفن، مايرون بادو، لاعب ألكمار، وكالفين ستينجز، جناح الأخير متصدر ترتيب الدوري.

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وأوضح التقرير أن برشلونة أرسل كشافيه لمتابعة الثلاثي مع أنديتهم، وكذلك مع المنتخب الهولندي، سواء الأول أو المراحل السنية المختلفة.

مالين، 21 عاماً، بالتحديد هو أكثر اللاعبين جذباً للبلوجرانا، بحسب التقرير، وسبق له اللعب في أكاديمية أياكس وأرسنال، وتشير التقارير إلى تحرك الأخير لإعادته.

وأشارت التقارير إلى أن برشلونة سيعمل الصيف القادم بشكل رئيسي على ضم أحد النجمين لاوتارو مارتينيز من إنتر، أو إعادة البرازيلي نيمار.

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