برعاية الإنتقالي ..انطلاق المرحلة الثانية من حملة النظافة الشاملة بالعاصمة عدن



عدن تايم – خاص :

انطلقت اليوم السبت، المرحلة الثانية من حملة النظافة الشاملة بالعاصمة عدن، التي تنفذها لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، بالاشتراك مع صندوق النظافة وتحسين المدينة بعدن.

وشارك في تدشين المرحلة الثانية الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن، ورؤساء دوائر في الأمانة العامة وجمال الدياني مدير مرور العاصمة عدن، ومدراء عموم المديريات المستهدفة وهي المنصورة والشيخ عثمان ودار سعد والبريقة.

وقد بدأت الحملة في مديرية المنصورة من شارع كورنيش المحافظ حتى جولة كالتكس، مرورا بجولة الغزل والنسيج ووصولا إلى شارع التسعين، إلى جولة الكراع وغيرها، بينما شملت خطة النظافة لمديرية الشيخ عثمان طريق عبدالقوي والممدارة الشيخ الدويل ومنطقتي السيلة وعمر المختار.

في حين شملت خطة النظافة لمديرية دارسعد خط التسعين وجولة السفينة وخط عدن تعز وخط الملاهي وجولتي السراج والكراع.

وفي البريقة انطلقت الحملة من مدينة إنماء حتى شارع الكورنيش والشارع الرئيسي.

كما شهدت الحملة مشاركة عدد كبير من عمال النظافة والمتطوعين، و لاقت استحسانا واسعا من قبل المواطنين وسبقها تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا بعد نجاح الحملة في مرحلتها الأولى.