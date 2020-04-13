عدن 24

برعاية الانتقالي.. تدشين حملة تعقيم عامة في منطقة الردود بتريم

13 أبريل، 2020
0

 
برعاية المجلس الانتقالي بمديرية تريم وفي إطار حملة الوقاية من فيروس كرونا تم تدشين حملة تعقيم المساجد والأماكن العامة بمنطقة الظاهرة ولعوص بالردود.
وتوسعت الحملة برش عدد من المساجد والاماكن العامة بالمنطقة.
ولاقت الحملة استحسان المواطنين والذين أعربوا عن شكرهم لقيادة المجلس الانتقالي بالمنطقة والشباب المتطوعين في الحملة والداعمين.
حضر التدشين مندوب المجلس الانتقالي بالمديرية سالم برك سويلم.
وبحسب القائمين على الحملة ستستمر عملية التعقيم لمدة ثلاثة أيام متتالية.
 

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الانتقالي الردود بتريم برعاية تدشين تعقيم حملة عامة في منطقة

إقرا أيضا

Photo of اللواء بن بريك يصدر قراراً بتشكيل لجنة استلام وتسليم لممتلكات القيادة المحلية لمحافظة أرخبيل سقطرى

اللواء بن بريك يصدر قراراً بتشكيل لجنة استلام وتسليم لممتلكات القيادة المحلية لمحافظة أرخبيل سقطرى

13 أبريل، 2020
Photo of ضمن مخططاته الإخوانية.. فضيحة جديدة لمحافظ شبوة

ضمن مخططاته الإخوانية.. فضيحة جديدة لمحافظ شبوة

13 أبريل، 2020
Photo of بقذائف الهاون مليشيا الحوثي تقصف قرى سكنية بمديرية المسيمير في لحج

بقذائف الهاون مليشيا الحوثي تقصف قرى سكنية بمديرية المسيمير في لحج

13 أبريل، 2020
Photo of في أول ساعات الحظر اغلاق العاصمة عدن ومنع التنقل بين مديرياتها

في أول ساعات الحظر اغلاق العاصمة عدن ومنع التنقل بين مديرياتها

13 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق