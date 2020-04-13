برعاية الانتقالي.. تدشين حملة تعقيم عامة في منطقة الردود بتريم



برعاية المجلس الانتقالي بمديرية تريم وفي إطار حملة الوقاية من فيروس كرونا تم تدشين حملة تعقيم المساجد والأماكن العامة بمنطقة الظاهرة ولعوص بالردود.

وتوسعت الحملة برش عدد من المساجد والاماكن العامة بالمنطقة.

ولاقت الحملة استحسان المواطنين والذين أعربوا عن شكرهم لقيادة المجلس الانتقالي بالمنطقة والشباب المتطوعين في الحملة والداعمين.

حضر التدشين مندوب المجلس الانتقالي بالمديرية سالم برك سويلم.

وبحسب القائمين على الحملة ستستمر عملية التعقيم لمدة ثلاثة أيام متتالية.

