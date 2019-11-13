برعاية الانتقالي..مشاركة فيلم الضوء الأسود 2 بمهرجان ستوكهولم للأفلام الراقصة التعبيرية

شارك مركز الفنون والثقافة والموروث الشعبي في عدن، بالفيلم التعبيري القصير “الضوء الأسود 2″، في مهرجان ستوكهولم للأفلام الراقصة التعبيرية، والذي أقيم خلال الفترة من 1-3 نوفمبر الجاري، وذلك برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي وإشراف الدائرة الثقافية في الأمانة العامة للمجلس.

ويعد الفلم الذي أخرجته وصممته أنيسة انيس حسن عباس، نتاج ورشة عمل من مركز الفنون والثقافة والموروث الشعبي مع شباب تحت سن 18 في المسرح المعاصر.

وطرح الفيلم بأسلوب الفن الحديث التعبيري، حيث أبرز المعاناة النفسية وذكريات الشباب في حرب 2015م، التي شنتها مليشيا الحوثي على الجنوب.