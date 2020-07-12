برعاية الانتقالي والسلطة المحلية واللجنة الاهلية لحي عمر المختار .. تدشين حملة نظافة واسعة للشوارع

عدن24 | منيف عبد الغفور

دشن مدير عام مديرية الشيخ عثمان الاستاذ /فهيم عوض عباد ورئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الشيخ عثمان الاخ /رياض درويش واللجنة الاهلية لحي عمر المختار حملة نظافة في حي عمر المختار لرفع القمامة وكنس وبرش لشوارع عمر المختار .

تدشين حملة النظافة لحي عمر المختار والتي حضرها الامين العام للمجلس المحلي الشيخ عثمان الاستاذ /سلال السيد محمد بالتنسيق مع السلطة المحلية وقسم النظافة بالمديرية وتفير عدد من عمال الكنس وعدد من الاليات لقسم النظافة كما شارك فيحملة النظافة شباب احياء عمر المختار باشراف اللجنة الاهلية في الحي ضمن انشطتها المجتمعية بهدف اعادة الوجه الجمالي للحي عمر المختار من خلال حملة النظافة للحي والذي يمثل عنوان لرقي وحضارة سكان الحي .

وفي التدشين اشاد مدير مديرية الشيخ عثمان بجهود اللجنة الاهلية لحي عمر المختار ومدى حرصهم واهتمامهم بنظافة الحي .

اكد مدير مديرية الشيخ عثمان على أهمية تظافر جهود المجتمع المدني ومشاركتهم في حملة النظافة داعيا جميع الاحياء بالمديرية ان يقتدوا باللجنة الاهلية لحي عمر المختار في اقامة حملات لنظافة شوارعهم .

حضر التدشين اعضاء اللجنة الاهلية لحي عمر المختار الاخ /هشام الصوفي والقاضي نياز محمد أحمد والكابتن / رشاد منذوق

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