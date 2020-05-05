برعاية البحسني وتمويل مؤسسة بازرعة ..لجنة جمع التبرعات تتسلم معدات وأجهزة طبية بتكلفة بـ”102845″ دولار امريكي

برعاية محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وبتمويل مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية تسلمت لجنة جمع التبرعات لمكافحة وباء كورنا ظهر اليوم من معدات طبية بتكلفة قدرت بـ”102845″ دولار امريكي دعما للمستشفى العسكري بقيادة المنطقة العسكرية الثانية بحضور مستشار محافظ حضرموت ورئيس لجنة التبرعات الشيخ/ صالح بن عمر الشرفي واركان المنطقة العسكرية العميد ركن /عويضان سالم عويضان مدير المستشفى الدكتور/ حسن التميمي

وخلال الاستلام استعرض مندوب مؤسسة بازرعة المهندس/ محمد باحويرث دعم المؤسسة الذي بلغت تكلفته بـ”102845″ دولار امريكي والذي احتوت على اسرة عناية مع مستلزماتها وأجهزة المراقبة الحيوية وأجهزة شفط السوائل واسطوانات اوكسجين 40لتر وجهاز صدمات DC shock وجهاز فحص كيمياء وجهاز تخطيط قلب وجهاز فحص الدم واسرة ترقيد مع مستلزماتها وأجهزة قياس ضغط وسماعات طبية وأجهزة قياس النبض والأكسجين. منظار حنجرة واجهزة تنفس صناعي ودبب معقمات للأراضي والأدوات الجراحية والطبية بالإضافة إلى المعلقات الوقائية للكوادر الطبية وبدلات الحماية من العدوى و الكمامات.

من جهته شكر رئيس اللجنة الشيخ/ صالح الشرفي مؤسسة بازرعة على دعمها السخي لرفد الجانب الصحي في حضرموت وتقديمها ومبادرتها في تقديم الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفى العسكري بقيادة المنطقة العسكرية الثانية الذي سيكون مستشفى حيوي يستفيد منه أبناء المحافظة وخطوه مستقبلية للمحافظة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

مشيدا بما تقدمه المؤسسة من الخدمات والمساعدات الإنسانية في حضرموت وتوليها اهتمام كبير خاصة في دعم اللامحدود لمكافحة وباء كورونا .

حضر التسليم مستشار محافظ حضرموت الشيخ/ عبدالله بامشموس الشيخ/فارس خالد بن هلابي والاستاذ/ خالد غانم والدكتور/ خالد شيبان والاستاذ/ فادي بافضل.

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