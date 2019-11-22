برعاية السلطة المحلية في محافظة الضالع جمعية رعاية الاسرة (YFCA ) تنفذ حملة نظافة في مديرية الشعيب .

برعاية السلطة المحلية في محافظة الضالع وضمن مشروع الاستجابة الطارئة للكوليراء والإصحاح البيئي والممؤل من منظمة الطفولة اليونسيف ( unlCEF )

نفذت جمعية رعاية الاسرة (YFCA ) حملة نظافة واسعه في مديرية الشعيب حيث دشن العميد عبدالجبار السقلدي مدير عام مديرية الشعيب اليوم الخميس 21 نوفمبر بعاصمة المديرية العوابل حملة النظافة الواسعه في عاصمة المديرية العوابل و تاتي حملة النظافه هذه بدعم من منظمة الطفولة اليونسيف وبإشراف جمعية الاسرة بمحافظةالضالع والتي تستمر ثلاثه ايام

وخلال التدشين حث مديرعام الشعيب جميع عمال النظافة علي اهمية شحن الهمة في العمل وبذل الجهود من اجل نظافة عاصمة المديريه وتنظيف كل الشوارع في سوق عاصمة المديرية وازالة ورفع كل المخلفات والقمامة والكداديف المكدسة في شوارع سوق عاصمة المديرية

من جانبه منسق جمعية الاسره المهندس فضل الرعيني حث عمال النظافه علي تكريس كل جهودهم من اجل نظافة المدينه من كل من كل الكداديف ومخلفات القمامة التي تجلب البعوض والاوبئه وتسبب في انتشار أمراض الكوليراءوحمي الضنك.

وقدم الرعيني الشكر والتقدير لقيادة السلطه المحليه بالمحافظه ممثله باللواء الركن علي مقبل محافظ الضالع وقيادة مكتب الصحه العامه بالضالع ممثله بالدكتور محمد الدبش مديرعام الصحه وقيادة السلطه المحليه بالمديرية على كل الجهود التي يبذلونها من اجل تحسين الخدمات بالشعيب وتسهيل وتذليل عمل فريق جمعية الاسره وكل المنظمات الدوليه مؤكدًا استمرار وزيادة دعم جمعية الاسره للشعيب في مختلف المجالات

وخلال التدشين قدمت قيادة السلطه المحليه بالمديرية ممثلةً بالمدير العام الشكر والتقدير لمنظمة اليونسيف ولجمعية رعاية الاسرة ممثلة بالمهندس فضل الرعيني منسق الاسره بالضالع على دعمهم السخي وعلي كل ماقامو بة وكل ماقدموة من دعم لحملة النظافة لشورارع سوع عاصمة الشعيب داعيا الجميع للتعاون مع عمال النظافه والحفاظ علي نظافة المدينة وجمالها

حضر التدشين مديرامن الشعيب ومدير صندوق النظافه وشيخ مشائخ الشعيب الشيخ يحيى محمد وعدداً من قيادة واعضاء السلطه المحليه والأساتذة والوجهاء الشعيب