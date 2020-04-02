برعاية المدير العام.. الأسر المنتجة وجمعية المرأة التنموية بلودر يشاركن مع حملة الوقاية من فيروس كورونا

في تفاعل دائم من قبل الاسر المنتجة مديرية لودر مع حملات التوعية من فيروس كورونا قامت وحدة الخياطة في مقر الاسر المنتجة بعمل تصميم لكمامات رمزية وقدمتها لمكتب الصحة في المديرية لإعطاء ملاحظاتهم عليها ويعتبر عملا ابداعيا ..

من جانب آخر قامت جمعية المرأة التنموية بتوعية من فيروس كورونا وبرعاية المدير العام لمديرية لودر الاستاذ عوض علي النخعي.

يعتبر مركز الاسر المنتجة في لودر من المراكز التي تقدم كثير من الدورات التدريبية للخياطة بين النساء ولكي تعتمد بعض الأسر على هذة المهن في منازلها وهذا المركز بحاجة ماسة إلى الدعم المركزي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لكونه من اقدم المراكز ومديرة المركز الأستاذة فاطمة الكور تبذل جهود كبيرة في إيجاد آلية للتنوع في المركز .