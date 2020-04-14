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برعاية الهيئة العامة لحماية البيئة .. طلاب النادي الصحي بمدرسة سماء عدن ينفذوا حملة توعوية باستخدام الروبوت

14 أبريل، 2020
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برعاية الهيئة العامة لحماية البيئة .. طلاب النادي الصحي بمدرسة سماء عدن ينفذوا حملة توعوية باستخدام الروبوت

برعاية الهيئة العامة لحماية البيئة وبإشراف فرع عدن لحماية البيئة نفذا طلاب طبيب المستقبل ونادي الروبوت بمدرسة سماء عدن حملة توعوية عن فيروس كورونا المستجد COVID-19
واستهدفت الحملة عدة أماكن عامة بمديرية المنصورة مثل المحلات التجارية والسوبرماركت والمولات وتوعية المواطنين بالوقاية من فيروس كورونا والإلتزام بالإرشادات العامة لمنظمة الصحة العالمية، حيث تم توزيع عدد من الحقائب والبروشورات الصحية لتوعية بفيروس كورونا.
كم تم إستعراض مشروعين من إعداد طلاب نادي الروبوت وهم عبارة عن نموذجين متطورين في تعقيم المواطنين بشكل تقني متطور يعتمد على الحساسات التي تتحسس جسم الإنسان، ويعد هذا الجاهز من أحدث الأساليب لتوعية المواطنين للوقاية من فيروس كورونا.
وفي كلمة لمدير التوعية بفرع عدن الأستاذ : نيازي مصطفى، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية البيئة برئاسة الدكتور : عمار العولقي، لدعمهم لمثل هذه الحملات التوعوية وأهميتها للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا.
الجدير بالذكر أن هذه الحملات التوعوية تأتي ضمن خطط وبرامج الهيئة العامة لحماية البيئة خلال هذه الفترة للوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID-19 .
* من عمر الزبيدي

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