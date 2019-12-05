برعاية انتقالي أبين .. الادارة السياسية تقيم ورشة عمل

بحضور رئيس القيادة المحلية بمحافظة ابين العميد عبدالله احمد الحوتري نظمت الادارة السياسية بالمحافظة صباح اليوم الاربعاء بقاعة نور بمدينة زنجبار ورشة عمل تحت عنوان ” دور القيادات النقابية الجنوبية سياسيا ونقابيا ومهنيا “.

حيث افتتحت الورشة بأية من الذكر الحكيم ثم رحب الأستاذ سالم صالح مسئول الإدارة السياسية بقيادة المحافظة ممثلة بالعميد عبدالله الحوتري وبالحاضرين والمشاركين جميعاً بالورشة التي اقيمت برعاية قيادة المجلس الانتقالي ابين .

ثم تحدث العميد عبدالله الحوتري بقوله : ان اهم منظمات المجتمع المدني هي نقابة المعلمين وهي مهمة تخلق جيلا متسلحا بالعلم موضحا بان التعليم في تدهور و غير مقبول في اطار المناهج الحالية مدللا ذلك من خلال اطروحات المختصين.

ودعا العميد الحوتري الى عدم التشتت في العمل النقابي وذلك لا يصلح واردف نحن في اطار البناء الجديد ونعول عليكم في البناء الفاعل في هذه المرحلة و نكون يد واحدة جنبا الى جنب في النشاط اليومي المتميز للمصلحة العامة.

مشيرا نحن نستمد منكم الملاحظات التي تخص التغيرات في المنهج الدراسي وفي العلاقات النقابية فيما بينكم واي عمل فاعل له شروط واهم شروطه هو الوئام بين القيادات لتصل الى العمل المشترك افضل من الانشغال ببعض فالافضل ننشغل بالاهم لما يصلح لهذه المحافظة

مختتما حديثه بثقة المجلس بالعمل النقابي الذي سيكون اللبنة الاولى في البناء الجديد الذي يعتزم البدا به

وقدمت في الورشة ورقتي عمل للاستاذ خالد مسلم مدير مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة والورقة الثانية للباحث محمد زيد السعدي والتي تطرقت الى تاريخ بدء العمل النقابي في دولة الجنوب منذ التاسيس والتي اعطت الكثير من الامل نحو تحقيق نيل الاستقلال

حيث شكلت ست نقابات عمالية هي ( التربية – العمال – الصحة – الانشاءات – النقل – المواصلات )

واشارت الورقتان الى العمل الجدي للنقابة رغم وجود الاحتلال البريبطاني حتى تحقق والانجاز العظيم للنقابة بطرد الاستعمار البريطاني.

واستعرضت الورقتان المراحل التي مرت بها النقابة من فراغ سياسي بعد نيل الاستقلال حيث بدات تسيس وتذهب خلف السلطة

الى جانب ضعف نشتطها نتيجة الصراعات السياسية في البلاد

حتى بدا يضيق الخناق عليها وتحولت الى متحدث باسم الحزب او المجموعة السياسية.

واشارت الورقتان الى العمل التنظيمي للنقابة وتحديد السياسة العامة لها في الجانب التنموي والتنظيمي والتوزيع واعادة التوزيع وتاطير عملها وكيفية الدفاع عن حقوق العمال والية تشكيل نقابة في المنشاءات وفي المديريات حيث يبدا التشكيل النقابي من الادنى الى الاعلى

واختتمت الورشة بعدة مخارج منها تشكيل نقابة مصغرة تتكون من 15 عامل في المنشاة او المديرية واستقطاب القواعد وعمل استثمارات للمنتسبين و التوسع في استممال القيادات النقابية في المديريات.

حضر الورشة كلا من الأستاذ أيمن الوعيل وفكري مقفع نائب رئيس الادارة الجماهيرية و عبدالعزيز باداس نائب رئيس الإدارة الإعلامية بالمحافظة وعدد من قيادات واعضاء النقابة في المديريات و المحافظة