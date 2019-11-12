برعاية رئيس جامعة عدن مركز المرأة للبحوث والتدريب ينظم ورشة عمل حول النوع الإجتماعي

أفتتح الدكتور/ محمد عقيل العطاس القائم بأعمال رئيس جامعة عدن نائبه لشؤون الطلاب صباح اليوم بفندق كورال ,ورشة العمل الخاصة بمناقشة ومصادقة نتائج المسح الميداني لمشروع العنف القائم على النوع الإجتماعي الذي نظمها مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن بالتعاون مع المؤسسة الطبية الميدانية(FMF), ودعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان و بمشاركة (40) مشارك ومشاركة من المحافظات المحررة بالإضافة إلى المناطق المحررة بالساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة وتستمر حتى يوم غداً الثلاثاء.

و أفتتاح الورشة الدكتور /محمد عقيل العطاس القائم بأعمال رئيس جامعة عدن بكلمة نقل من خلالها تحيات الدكتور/الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن لجميع المشاركين.. مشيراً إلى الأهمية البالغة التي تمتاز بها هذه الورشة كونها تهتم بقضايا مجتمعية تتوائم مع القوانين الدولية التي تتواكب مع الشريعة الإسلامية للحد من العنف ضد النوع الاجتماعي .

من جانبه القى القاضي فهيم الحضرمي عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الإستئناف بعدن كلمة قال فيها: أن هذه الورشة تم الإعداد لها بمنهجية عالية وهذا عمل جميل ورائع كونها تناقش العنف الحاصل على النوع الإجتماعي لأن القضاء اليوم يتجه نحو مناصرة هذه القضية بشكل كبير..معيداً إلى الأذهان أن قوانينها وتشريعاتها تتواكب مع تلك القوانين الدولية لحماية النوع الإجتماعي التي لا تتناقض مع أحكام شريعتنا الإسلامية..منوهاً في هذا الخصوص المصادقة مؤخراً على قانون حماية الطفل الذي يتناغم مع القوانين الدولية.

فيما أوضحت الدكتورة /هدى علي علوي مدير مركز المرأة للبحوث والتدريب أن في هذه الدورة ستتم المراجعة والمصادقة على نتائج الإستبيان الميداني الذي تم قبل ثلاثة أشهر وشمل العشر المحافظات محررة من خلال(55)ماسح ميداني والتي تمثلت أهدافها في مناقشة نتائج المسح الميداني للعنف المبني على النوع الإجتماعي والتأكيد على صحة النتائج التي تم التوصل إليها عبر المسح الميداني للمستجيبين في المناطق المستهدفة ,كما تطرقت إلى أهمية وضع الحلول والمعالجات التي من شأنها أن تخفف من العنف المبني على النوع الإجتماعي.مؤكدةً أن كل تلك الدراسات بعد تقييمها من الناحية المنهجية والمعرفية سيعقبها عقد مؤتمر قادم سيتم فيه نشر هذه الدراسة ليتم طباعتها وإصدارها في كتيبات ليستفيد منها جميع المهتمين.

كما القيت كلمة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان القاها الأخ/أحمد إبراهيم وأخرى عن المؤسسة الطبية الميدانية القتها الدكتور/ تمنى أحمد صبت جميعها بضرورة التقييم الذي ستنعكس آثاره الإيجابية في المستقبل على النوع الإجتماعي.

حضر الورشة ممثلون عن وزارات حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والقضاء وبرامج الإستجابة والدعم للمعنفات وناشطون حقوقيون وممثلون عن مراكز الشرط وأكاديميون من جامعة عدن مثلوا جميعهم عشر محافظات.