برعاية قطرية تركية…"مخططات إخوانية" تستهدف المهرة وتغرقها في وحل الارهاب



عدن تايم-خاص

“مخططات إخوانية” ترعاها قوى سياسية مدعومة من ايادي الخبث والعداء (قطر وتركيا)، هذه القوى لم تقف امام حدود المهرة ، بل تحاول بشتى الوسائل تمرير مشاريع وصفقات الإرهاب والفساد الى محافظات الجنوب المجاورة من جهة ، وخطر محدق يهدد حدود السلطنة العمانية من جهة اخرى.

ولم تكتف بذلك ، بل صعدت سياسيا وعسكريا ، في وجه كل من يقف الى جانب قيادة التحالف العربي ممثلا بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة .

والأمر الذب يستدعي بشكل فوري تدخل القيادة السياسية والعسكرية ممثلا بالمجلس الانتقالي الجنوبي ، واستئصال هذا الورم السرطاني الذي كاد يفتك بأمن الجنوب ويهدد مستقبله السياسي ، ويضع ابناء المهرة مشاريع الارهاب والفساد.