برعاية كريمة من مديرعام أمن وشرطة ساحل محافظة حضرموت…وتحت اشراف مديرأمن مديرية المكلا..قيادة مركز أمن شرطة روكب تقيم مائدة إفطار على شرف قيادة اللجان المجتمعية ورؤساء أحياء شرق مدينة المكلا ⋆

المكلا (نخبة حضرموت) اعلام اللجان المجتمعية بمديرية المكلا

برعاية كريمة من مديرعام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد/ منيركرامة التميمي وتحت اشراف مدير أمن مديرية المكلا العقيد/ عيسى سعيدالعمودي أقامت قيادة مركز شرطة أمن روكب المتمثله في النقيب/ وسيم سالم التميمي مساء يوم الخميس الموافق 30 ابريل مائدة إفطار على شرف قيادة اللجان المجتمعية بمديرية المكلاالمتمثله في الاستاذ/ رشدي محمد باضاوي ورؤساء أحياء شرق مدينة المكلا.

وتأتي هذه الخطوة في اطار تعميق التعارف و توطيد علاقات التعاون المشترك بين مركز شرطة روكب وقيادات الأحياء السكنية الهادفة إلى العمل جنبا إلى جنب لمكافحة الجريمة والحفاظ على الأمن والاستقرار دخل الأحياء والوحدات السكنية.

هذا وعبر النقيب/ وسيم التميمي عن سعادته البالغة لما تبديه القيادات المجتمعية بأحياء شرق مدينة المكلا من تعاون كبيرفي سبيل الحفاظ على السكينة العامة بأحائهم السكنية ومشاركتهم الفعالة في حلحلة العديد من القضايا الأمرالذي يسهم في تخفيف الضغط على مركزالشرطة.

ومن جانب آخر نقل الاستاذ/رشدي باضاوي إلى قيادة مركز شرطة روكب تحيات مديرعام مديرية المكلا العميد/حسين هاشم الحامد وتوجه بخالص الشكر والتقدير لمدير مركز شرطة روكب أصالة عن نفسه ونيابة عن رؤساء الأحياء السكنية على هذه الخطوة الجديرة بالاحترام مشيرا إلى اهمية اقامة مثل هذه اللقاءات التي تعطي انطباعا رائعا لدى الجميع وتوحد كافة الجهود الساعيىة إلى حفظ أمن وأمان ميديرية المكلا.

هذا فيما كان من بين الحاضرين رئيس لجنة الاغاثة بالمديرية الاخ/ فؤاد باعقيل ونائبه الاخ/أنيس علي باحميد ورئيس لجنة الانشطة بالمديرية الأخ/خالد

بامجحفي ورئيس لجنة الخدمات الأخ/ فهد سالم بامؤمن ونائبه الاخ/حسين الجابري ومديرمكتب الاشغال العامةوالطرق بالمنطقة الخامسة ببويش الاخ/محمود باجابر وعدد من منتسبي الاجهزة الأمنية.

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