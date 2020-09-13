برعاية كريمة من مدير مديرية المعلا، أكاديمية مانشستر الدولية، وفريق ارتقاء للاستشارات ينظمان دورات تدريبيه لتأهيل الشباب



نظمت أكاديمية مانشستر الدولية برعاية من مدير مديريه المعلا-أ. فهد مشبق، وبإشراف فريق ارتقاء للاستشارات” مشروع نجاح” لتأهيل الشباب، اليوم السبت الموافق ١٢سبتمبر ٢٠٢٠، في العاصمة عدن.

وتهدف الدورة التدريبية والتي هي عبارة عن مشروع لبرنامج تأهيلي متكامل، تهدف إلى رفع قدرات ومهارات الشباب وتأهيلهم في مختلف المجالات. وستهدف هذا البرنامج ٣٠٠ طالب وطالبة من مختلف مديريات المحافظه

حيث يتضمن هذا المشروع ورش عمل مكثفة حول:١_دبلوم جرافيك٢_دبلوم محاسبه٣_دبلوم الحاسوب (ICDL)٤-الاسعافات الأولية تمريض٥- إدارة المنظمات والمشاريع٦_الكوافير

ويقام البرنامج التدريبي في مدرسه فاطمة الزهراء في مديرية المعلا.

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