برعاية مؤسسة العيسي يوصل طفرة عدنية رفع مخلفات الامطار وترميم الطرقات في مديريات عدن

رضوان المسوري

يواصل شباب طفرة عدنية ولليوم ( التاسع والعاشر والحادي عشر) على التوالي برعاية مؤسسة العيسي للمبادرات الإنسانية حملة فتح الشواع المغلقة باكوام الاتربة ومخلفات السيول جراء الامطار الغزيرة في مديريات محافظة عدن المنكوبه اثر المنخفض الجوي .

كما ستدشن مؤسسة العيسي توزيع المساعدات المالية والسلل الغذائية على الاسرالاكثر تضرراً مع اصلاحات جزئية لبعض المنازل المتضررة وترميم الطرقات لتسهيل حركة السير .

وتهدف مؤسسة العيسي في هذا الحملة الاغاثية التي ينفذها شباب طفرة عدنية الى سرعة فتح الطرق من خلال رفع الاتربة والمخلفات وشفط مياة الامطار وتذليل العقبات وإصلاح الأضرار التي تسببت بها السيول الجارفة ، ويأتي ذلك إطار خطة إغاثة شاملة أطلقتها مؤسسة العيسي للمبادرات والاعمال الانسانية لمد يد العون والمساعده للمتضرري في مديريات عدن المنكوبة.

ونالت هذه الاعمال الانسانية الطيبة استحسان المواطنين مثمنين موقف شباب طفرة عدنية وحماسهم وحبهم الصادق لمدينتهم الحبيبة عدن ورعاية مؤسسة العيسي لهذه الاعمال الانسانية والاغاثية في الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها محافظة عدن .

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