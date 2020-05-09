برعاية مدير عام المديرية..حالمين تدشن حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض

حالمين ( المندب نيوز ) جهاد الحالمي

برعاية مدير عام مديرية حالمين عبدالفتاح حيدرة دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمديرية حالمين- بلحج – اليوم الجمعة 8ابريل2020م حملة الرش الضبابي لمكافحة البعوض الناقل للأمراض وأماكن تكاثره والتي تستهدف عموم مربعات عاصمة المديرية والقرى المجاورة لها.

الحملة ابتدأت ظهر اليوم الجمعة بحيث استهدفت أماكن تواجد المياة الراكدة في منطقة حبيل العجوز امتدادًا إلى حافة المستشفى بهدف مكافحة بويضات البعوض الناقل للأمراض الخطيرة.

بحيث لقيت الحملة ارتياح واسع بين أوساط المواطنين الذين تفاعلوا معها حرصا منهم عن صحة وسلامة السكان في المديرية.

الجدير بالذكر أنّ هذه الحملة تشمل كافة مربعات عاصمة المديرية والقرى المجاورة لها والتي تستمر عدة أيام وفق برنامج وجدول محدد للمناطق التي سوف تستهدفها الحملة.

رافق الحملة الدكتور محمد صالح الكربي مدير الرعاية الصحية عضو لجنة الطوارئ بالمديرية .