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برعاية مدير عام المديرية.. مكتب الخضراء للتنمية الزراعية والبيئية ينفذ حملة رش مبيدات بالمعلا

1 أبريل، 2020
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برعاية مدير عام المديرية.. مكتب الخضراء للتنمية الزراعية والبيئية ينفذ حملة رش مبيدات بالمعلا

نفذ مكتب الخضراء للتنمية الزراعية والبيئية حملة رش مبيدات للقضاء على الحشرات الضارة التي تتجمع بمواقع مياه الامطار الراكدة وأكوام القمامة. وشملت الحملة عدد من المواقع بمديرية المعلا والتي تضررت بشكل واسع من الأمطار التي شهدتها المديرية الأسبوع الماضي حيث أستخدمت آلات رش ومبيدات معدة خصيصا للتخلص من الحشرات الضارة. وقال المهندس نجيب أبكر مدير عام مكتب الخضراء أن هذه الحملة التي نفذت اليوم تأتي في إطار المساندة والوقوف إلى جانب السلطة المحلية بالمديرية ممثلة بالأستاذ فهد المشبق في عملية معالجة الإضرار التي شهدتها المديرية بسبب الامطار. وتأتي هذه الحملة ضمن عدة حملات تقوم بها السلطة المحلية بمديرية المعلا لتنظيف ما خلفته مياه الامطار والتي تشمل رفع مخلفات الأتربة وتنظيف الأحياء والشوارع ورش المبيدات الحشرية بالإضافة إلى الحملات الإحترازية والوقائية من وباء فايروس كورونا.

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