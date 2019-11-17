برعاية مدير عام المنصورة محمد البري..تكريم الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني

في بادرة طيبة أقيم صباح اليوم في مركز الأطراف الصناعية بمديرية المنصورة حفل تكريمي برعاية مدير عام المنصورة محمد البري ومشاركة أهالي المنصورة وبحضور عدد من الشخصيات التي حضرت لتكريم أفراد من الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني.

ابتدأ الحفل بعدد من الكلمات التي ألقاها عاقل عقال الحارات عبدالله الدحيمي وكلمة الشباب(المقاومة)أديب باحشوان وكلمة خاصة لمدير عام المديرية محمد البري والتي قال فيها:إن هذا الحفل المتواضع اقيم من أجل تكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت بشكل كبير في حماية مديرية المنصورة وكان لها دور أمني كبير في مختلف أقسام الشرطة والأمن والمرور وتستحق هذا التكريم كأقل تقدير لها.

كما لا ننسى الدور التي تقوم به منظمات المجتمع المدني لقيامها بعدة مشاريع تنموية للمديرية ومختلف الأنشطة لمساعدة مختلف الفئات ولها دور فعال ومؤثر لذلك قررنا تكريم القائمين عليها خاصة من لها أثر في مديرية المنصورة.

ونشكر كل من حضر التكريم من أهالي المنصورة وكبار الشخصيات وكل من حضر لمشاركتنا هذا الحفل.

وفي ختام الحفل تم تكريم عدد من الشخصيات الأمنية وممثلي بعض منظمات المجتمع المدني والإعلاميين الذي ساهموا خلال الفترات الماضية بنشر أخبار المديرية منهم الإعلامي وضاح الشليلي والإعلامية رانيا الحمادي والإعلامية دنيا حسين فرحان.

كما تم تكريم مدير عام المنصورة محمد البري بدرع تكريمي تقديرا لكل الجهود التي يبذلها في خدمة المديرية.