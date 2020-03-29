برعاية معالي الوزير نايف البكري .. مبادرة “كلنا عدن” تطلق حملة توعية بمديرية المنصورة (نسخة اضافية)

بدأت مبادرة شباب ” كلنا عدن “اليوم الأحد تدريب المتطوعين الذين سيشاركون في حملة التوعية بمديرية المنصورة في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتدريب أكثر من ( ١٠ ) آلاف متطوع من مختلف المحافظات المحررة للتوعية بمخاطر فيروس كرونا المستجد.

وخضع المشاركون المحاضرات نظرية وتطبيقية في كيفية التعقيم والتوعية المجتمعية القاها أحمد ثروت’ وضمن المرحلة الثانية التي تنفذ بإشراف متدربي الدورة الأساسية التي أقيمت الاربعاء .

وقال مدير عام تنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة عبدالله البكري إن هذه الدورات تقام وفقا لتوجيهات معالي الوزير نايف البكري بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وجمعية الكشافة والمرشدات لتأهيل أكثر من ١٠ ألف متطوع من مختلف المحافظات للتوعية بمخاطر فيروس كرونا المستجد.

واضاف: بدأنا اليوم بتفعيل المبادرة في مديرية المنصورة على أن تليها باقي المديريات في لايام المقبلة .

وتابع: العمل على التوعية مستمر في العاصمة عدن وبقية المحافظات المحررة ونحن في عدن جزء من المجتمع.

وتشهد مديريات أخرى في العاصمة عدن غدا الاثنين بداية العمل الميداني للتوعية وتوزيع الملصقات.