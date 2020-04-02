عدن الغد

برعاية مكتب جنيف للخدمات العقارية.. مؤسسة غيت للتنمية والتأهيل تنظم دورة توعوية في عدن

3 أبريل، 2020
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برعاية مكتب جنيف للخدمات العقارية.. مؤسسة غيت للتنمية والتأهيل تنظم دورة توعوية في عدن

برعاية مكتب جنيف للخدمات العقاربة عدن نظمت مؤسسة غيث للتنمية والتأهيل الدورة التدريبية للتوعية بمخاطر فيروس كورونا والوقاية منه في صباح اليوم الخميس 2/ 4 / 2020م في مقر مؤسسة عدن للفنون والعلوم بالمنصورة.
وقد تطرق المدرب صبري تيسير في الدورة الى عدة نقاط اهمها أهمية التوعية لتفادي مخاطر انتشار وباء كورونا والى آلية التوعية التي على المتدربين تنفيذها أثناء توعيتهم والحماية التي عليهم اتخاذها قبل التوعية ….
من جانبها تحدثت ماجدة القميشي رئيسة مؤسسة غيث إلى أهمية دور المؤسسات والمنظمات في تفعيل برامج التوعية.. مضيفة نحن في مؤسسة غيث سنعمل بدورنا في توجيه الناس وتعريفهم بهذا الفيروس والوقاية منه.
وفي ختام الدورة تم النزول التوعوي للمتدربين الى مديرية إنماء..
حضر الدورة سهى باسويد المدير التنفيذي لمؤسسة غيث و خالد الأصبحي مدير الرقابة والتفتيش واحلام ياسر مديرة الخدمات الاجتماعية بالمؤسسة.. و.أماني عيدروس مسؤولة التدريب والتأهيل بمؤسسة عدن للفنون والعلوم.

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