برعاية ودعم جمعية رعاية الأسرة..مدير عام قعطبة يدشن حملة النظافة

الضالع (المندب نيوز ) خاص

دشن العقيد احمد ناجي صالح بن المريسي ، مدير عام مديرية قعطبه ، حملة النظافة الواسعة في مدينة قعطبه ، وبحضور مشرف الحملة في جمعية رعاية الاسرة محمد علي حرمل .

وتهدف الحملة إلى تحسين وضع مدينه قعطبة من خلال إزالة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع واحياء المدينة ، حيث تأتي الحملة برعاية ودعم جمعية رعاية الاسره .

وخلال التدشين صرح مدير عام قعطبة بتصريح اكد فيه انه يولي جل اهتمامه جانب النظافة والتحسين للمدينه ، مضيفا ان التدهور في الوضع الصحي والبيئي الذي تعيشه المدينة بسبب اكوام القمامة المتراكمة في شوارع واحياء وأزقة المدينة التي تحتاج الى تعاون الجميع والدعم من قبل المنظمات الدولية في دعم السلطات وصندوق النظافة لما لها من اهمية كبيرة تعود الى تحسين الأوضاع الصحية والبيئية والجمالية للمدينة

وتابع المربسي حديثه داعيًا ابناء مدينة قعطبة جميعا دون استثناء بكل شرائحهم إلى العمل بروح الفريق الواحد في مختلف الجوانب وان لا يقتصر ذلك على نظافة المدينة فحسب بل في كل جوانب الحياة وأن يعتبر الجميع قعطبة بيت ومنزل واحد يأوي الجميع ويعيشون فيه كأسرة واحدة .

وقدم المريسي الشكر والتقدير لجمعية رعاية الاسره الداعمة للحملة ولمشرفها في الضالع المهندس فضل الرعيني ، وجميع فريق العمل ومشرف الحمله علي مختلف ، على اوجه الدعم ومساندتهم المستمرة لمديرية قعطبه في مختلف المجالات، داعياً جمعية الاسرة وجميع المنظمات الدولية الي زيادة تقديم الدعم للمديرية ودعم صندوق النظافة وتوفير حاويات وزيادة اجور عمال النظافة وعمل صناديق خاص بالقمامة .

من جانبه مشرف الحملة في جمعية رعاية الاسره الاستاذ محمد علي حرمل ، اكد أن الحملة الحالية التي تنفذ بمدينة قعطبه ستكون عبارة عن ثلاث او أربع حملات ، خلال ثلاث ايام في كل اسبوع تشمل مدينة قعطبه بهدف رفع وازالة جميع مخلفات واكوام القمامه من جميع شوارع واحياء المدينه وانهم قاموا بتوفير جميع الآليات وحوافز لعمال النظافه في المديرية.

من جانبه المهندس فضل الرعيني مشرف جمعية الاسره بالضالع أكد ان جمعية الاسرة تقدم الكثير من الخدمات ومختلف اوجه الدعم لقعطبه في مختلف المجالات الصحيه في تأثيث عدد من المراكز والمرافق الصحيه ودعمها بالاجهزه والمعدات الطبيه والادويه واعتماد حوافز ورواتب للعمال الصحيين من اجل تقديم الخدمات الصحية للمرضى من ابناء المديريه وكذلك في قطاع المياه وتدريب العشرات من ابناء المديريه في التوعيه والتثقيف

وقدم الرعيني الشكر والتقدير لقيادة السلطه المحلية بقعطبه ممثلة بالعقيد احمد المريسي مدير عام قعطبه على تعاونهم واهتمامهم ومتابعتهم وتواصلهم مع جمعية الاسره من اجل التدخل بالمديريه وتسهيل وتذليل عمل الفريق التابع للجمعية وحمايتهم ، مؤكدا دعم ومساندة جمعية رعاية الاسره لمديرية قعطبه في مختلف المجالات وسيعملون على زيادة عدد المشاريع بالمديرية.

في الوقت نفسه دعا مدير التحسين بالمديريه الاستاذ عبدالقوي العلفي جميع المنظمات الدولية والإقليمية بما فيها جمعية الاسرة إلى دعم صندوق النظافة والتحسين بحاويات ومعدات لانتشال المديرية من الوضع الخطير الذي تعيشه.

وعبروا أهالي مدينة قعطبه عن ارتياحهم الكبير بعمل صندوق النظافة وذلك برفع المخلفات من امام المنازل والشوارع والطرقات التي كانت تسبب الامراض والوباء ومصدر ازعاج وقلق تهدد حياة السكان في كارثه بيئية وإنسانية.

كما قدموا الاهالي شكرهم وتقديرهم لمدير عام المديرية على دوره البارز ونشاطه المستمر واسهامه بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية الداعمة لإعادة نشاط صندوق النظافة والتحسين بالمديريه.

حضر التدشين الاستاذ احمد سلمان مدير المالية والاعلامي علي عميران مدير الاعلام والكاتب الصحفي احمد حرمل رئيس تحرير موقع كريتر الاخباري وعددا من قيادات السلطة المحلية بالمديريه