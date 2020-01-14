برعاية ودعم جمعية رعاية الاسرة مدير عام قعطبة يدشن المرحله الثانيه من أعمال حملة النظافة الواسعة في المدينة

برعاية السلطه المحلية بمحافظة الضالع وضمن مشروع الاستجابه الطارئة للكوليرفي المياه والاصحاح البيئي والممول من منظمة الطفولة اليونسيف وتنفيذ جمعية رعاية الاسره YFCA

دشن العقيد احمدناجي صالح المريسي مدير عام مديرية قعطبه ومعه الاعلامي علي عميران مديرالاعلام وبحضور مشرف الحمله في جمعية رعاية الاسره محمد علي حرمل اليوم الثلاثاء14 يناير المرحلة الثانية من حملة النظافة الواسعة في مدينة قعطبه الهادفه إلى تحسين وضع مدينه قعطبة من خلال إزالة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع واحياء المدينة

وخلال التدشين صرح مدير عام قعطبة العقيد احمدناجي المريسي بتصريح اكدفيه انه يولي جل اهتمامه جانب النظافة والتحسين للمدينه

واكد المريسي ان التدهور في الوضع الصحي والبيئي الذي تعيشه المدينة بسبب اكوام القمامة المتراكمة في شوارع واحياء وأزقة المدينة التي تحتاج الى تعاون الجميع والدعم من قبل المنظمات الدولية في دعم السلطات وصندوق النظافة لما لها من اهمية كبيرة تعود الى تحسين الأوضاع الصحية والبيئية والجمالية للمدينة

وتابع المريسي حديثه داعيًا ابناء مدينة قعطبة جميعا بدون استثناء بكل شرائحهم إلى العمل بروح الفريق الواحد في مختلف الجوانب وان لايقتصر ذلك على نظافة المدينة فحسب بل في كل جوانب الحياة وأن يعتبر الجميع قعطبة بيت ومنزل واحد يأوي الجميع ويعيشون فيه كأسرة واحدة

وتابع المريسي حديثه مقدماً الشكر والتقدير لجمعية رعاية الاسره الداعمة للحمله ولمشرفهافي الضالع المهندس فضل الرعيني وجميع فريق العمل ومشرف الحمله علي مختلف اوجه الدعم ومساندتهم المستمره لمديرية قعطبه في مختلف المجالات داعياً جمعية الاسرة وجميع المنظمات الدولية الي زيادة الدعم للمديريه ودعم صندوق النظافه وتوفير بابور وحاويات وزيادة اجور عمال النظافه وعمل مقلب خاص بالقمامة

من جانبه المهندس فضل الرعيني مشرف جمعية الاسره بالضالع اكدا بان جمعية الاسرة تقدم الكثير من الخدمات ولديها عدةمشاريع في قعطبة في مختلف المجالات الصحيه في تاثيث ودعم مستشفي السلام العام وعددمن المراكز والمرافق الصحيه ودعمها بلاجهزه والمعدات الطبيه والادويه واعتماد حوافز ورواتب للعمال الصحيين من اجل تقديم الخدمات الصحيه للمرضى من ابناء المديريه وكذالك في قطاع المياه وتدريب العشرات من ابناء المديريه في التوعيه والتثقيف

وقدم الرعيني الشكروالتقدير لقيادة السلطه المحلية بقعطبه ممثلة بالعقيد احمدالمريسي مديرعام قعطبه على تعاونهم واهتمامهم ومتابعتهم وتواصلهم مع جمعية الاسره من اجل التدخل بالمديريه وتسهيل وتذليل عمل الفريق التابع للجمعية وحمايتهم

مؤكدا دعم ومساندة جمعية رعاية الاسره لمديرية قعطبه في مختلف المجالات وسيعملون على زيادة عددالمشاريع بالمديريه

من جانبه مشرف الحمله في جمعية رعاية الاسره الاستاذ محمد علي حرمل اكدبان هذه الحملة الثانيه التي تنفذ بمدينةقعطبه وستكون هناك حملات قادمه وستستمر الحمله ثلاثه ايام تشمل مدينة قعطبه بمختلف شوارعها وحاراتها بهدف رفع وازالة جميع مخلفات واكوام القمامه من جميع شوارع واحياء المدينه وانهم قامو بتوفير جميع الاليات وحوافز لعمال النظافه في المديريه

في الوقت نفسه مدير التحسين بالمديريه الاستاذ عبد القوي العلفي قدم الشكر والتقدير لمديرعام قعطبة ولمديرعام صندوق التحسين بالمحافظه المهندس عبدالسلام الجعبي ومشرفي ومنسقي جمعية الاسره على جهودهم واهتمامهم ودعمهم لصندوق النظافه بقعطبه

داعيا جميع المنظمات الدولية والإقليمية بمافيهاجمعية الاسرة إلى دعم صندوق النظافة والتحسين ببابور وحاويات ومعدات لانتشال المديريه من الوضع الخطير الذي تعيشه

وعبروا أهالي مدينة قعطبه عن ارتياحهم الكبير من رفع المخلفات من امام المنازل والشوارع والطرقات التي كانت تسبب الامراض والوباء ومصدر ازعاج وقلق تهدد حياة السكان في كارثه بيئية وإنسانية

حضر التدشين عددمن منسقي ومشرفي جمعية رعاية الاسره

مكتب اعلام م قعطبة