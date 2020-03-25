تحديث نت

برعاية وزارة الصحة… منظمة رؤية بالشراكة مع منظمة شمر تقيم ندوة عن كورونا لذوي الاحتياجات الخاصة

25 مارس، 2020
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الأربعاء – 25 مارس 2020 – الساعة 12:34 ص بتوقيت اليمن ،،،

عدن (تحديث نت ) خاص:

برعاية وزارة الصحة وإشراف المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني ، اقامت منظمة رؤية للثقافة والسلام بالشراكة مع منظمة شمر للتنمية والديمقراطية، امس الثلاثاء ندوة للتوعية من خطر فيروس كورونا لشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة” الصم البكم” بعنوان” احم نفسك من كورونا”.

وافتححت الندوة ا. اروى العمري المديرة التنفيذية لمنظمة رؤية للثقافة والسلام.

وقدم الندوة كلا من المدرب ا.سامي السعيدي، والمدرب ا.اسامه الخليفي، بوجود مترجم لغة الاشارة ا. علي هيثم علي عمر، وكانت اهم المحاور هي تعريف عن الكورونا وكيفية انتشاره وماهي طرق الوقاية منه وماهي اعراضه وما هي ابرز الاسئلة الشائعة حول الكورونا.

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