برعاية وزارة الصحة.. منظمتا رؤية وشمر تدشنان حملة توعوية بمخاطر كورونا في عدن

دشنت صباح اليوم السبت، منظمتا “رؤية للثقافة والسلام” و”شمر للتنمية والديمقراطية” حملة للتوعية بوباء كورونا، في عددًا من مناطق محافظة عدن، برعاية من وزارة الصحة والسكان.

واستهدفت الحملة التوعوية التي شارك فيها اكثر من ٧٠ متطوع ومتطوعة، مناطق السكنية وريمي والمنازل الواقعة خلف سوق الحجاز.

وسيتم خلال الحملة توعية المواطنين بوباء كورونا المستجد، وسبل الحد من انتشاره والوقاية منه.

ودربت منظمتا “رؤية للثقافة والسلام ” و”شمر للتنمية والديمقراطية” المتطوعين الذين باشرو بالنزول للتوعية، على مدار الأسبوع الماضي حول كيفية الوقاية من وباء كورونا المستجد، كما تضمن النزول آلية مسح ميداني منتظمة ورفع التقارير الميدانية اليومية.