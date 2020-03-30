عدن الغد

برعاية وزارة الصحة.. منظمتي رؤية وشمر تواصلان الحملة التوعوية بوباء كورونا بعدد من مناطق عدن

30 مارس، 2020
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برعاية وزارة الصحة.. منظمتي رؤية وشمر تواصلان الحملة التوعوية بوباء كورونا بعدد من مناطق عدن

برعاية من وزارة الصحة والسكان، واصلت صباح اليوم السبت، منظمتي رؤية للثقافة والسلام” و”شمر للتنمية والديمقراطية” حملة للتوعية بوباء كورونا، في عددًا من مناطق محافظة عدن.
ووفي اليوم الثاني للحملة التوعوية، التي شارك فيها اكثر من ٧٠ متطوع ومتطوعة، استهدفت مناطق السكنية وريمي والمنازل الواقعة خلف سوق الحجاز.وتم خلال الحملة توعية اكثر من ثلاثة الف مواطن بوباء كورونا المستجد، وسبل الحد من انتشاره والوقاية منه.
ودربت منظمتي “رؤية للثقافة والسلام ” و”شمر للتنمية والديمقراطية” المتطوعين الذين نزلوا للتوعية للتوعية، على مدار الأسبوع الماضي حول كيفية التوعوية بوباء كورونا، والية المسح الميداني، ورفع التقارير، برعاية وإشراف من وزارة الصحة العامة والسكان.

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التوعوية الحملة الصحة برعاية بعدد بوباء تواصلان رؤية عدن كورونا من مناطق منظمتي وزارة وشمر

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