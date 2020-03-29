برعاية وزير الشباب والرياضة.. تدشين حملة توعوية ميدانية بمخاطر فيروس كورونا

نفذت صباح اليوم الأحد مبادرة شباب ( كلنا عدن ) الحملة التوعوية الميدانية بمخاطر فيروس كورونا وبمشاركة عددا من الشاب والشابات وبحضور رئيس المبادرة / أحمد ثروت ، تحت شعار (احم نفسك – احم بلدك – صحتنا مسؤوليتنا).

تأتي ذلك برعاية معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ/ نايف البكري وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان محافظة عدن .

كما تحدث مدير عام تنمية الشباب والرياضة “عبدا لله عبدالقادر ” في كلمته موضحا بان : هدفت الحملة التوعوية الميدانية بتدريب عددا من شباب وشابات عدن وبدعم من وزارة الشباب والرياضة بالتوعية على ارض الواقع في مديرية المنصورة وذلك بمخاطر والاحتراز من فيروس كورونا .

من جانبه تحدث المهندس عبدالله عبد القادر قائلا ” : بدأنا بالعمل مند أسبوع بالتوعية وذلك بناء بتوجيهات من معالي الوزير نايف البكري التي يولي اهتماما بالغا في المحافظة على المواطنين من خطورة الوباء وذلك من اجل حماية أنفسهم والآليات المتبعة ضمن المبادرات الوزارة التي تعمل تحت شعار احم نفسك احمي بلدك صحتنا مسؤوليتنا .

والجدير بالذكر بان تم تدشين في محافظة تعز و حضرموت وأبين بمشاركة الكشافة والمرشدات تحت إشراف مكتبي وزارة الشباب والرياضة والصحة العامة والسكان بوادي حضرموت الساحل بأكثر من فعالية في حضرموت الساحل وتريم وخلال الفترة القادمة سيتم التدشين من قبل وزارة الشباب والرياضة مع منظمات المجتمع المدني في أبين ولحج.

حضرت كل من / لمياء راوح مديرة مكتب وكيل قطاع المرأة.

من/سماح امداد