برعاية وزير الصحة العامة والسكان.. تدشين حملة الرش لمكافحة الملاريا بالضالع

دشن الأستاذ نبيل العفيف وكيل أول محافظة الضالع، صباح اليوم السبت حملة رش المنازل لمكافحة الملاريا في المحافظة ،والتي تستمر لمدة ثمانية أيام في جميع المناطق الوبائية

وشارك في تدشين الحملة العميد عبدالله مهدي سعيد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي محافظة الضالع، والدكتور محسن البهلي نائب مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة، والدكتور طارق سلطان بن حويل رئيس الحملة والدكتور شهاب عبدالله مدير مكافحة الملاريا والدكتور جمال القبتري منسق برنامح الملاريا بالمحافظة.ومدير عام مديرية الضالع عبد الواسع احمد.

وتستهدف حملة رش مكافحة الملاريا مديرية الازارق ومديرية الضالع ومنطقة حجرحيث سيتم رش المنازل من منزل إلى منزل للتخلص من انتشار وباء الملاريا في هذه المناطق الوبائية.

وخلال التدشين أكد العفيف على أهمية تنفيذ الحملة بالشكل المطلوب في رش المنازل من وباء الملاريا موكدا إلى تظافر جهود الجميع في إنجاح هذه الحملة في المحافظة.

ووجه العفيف جميع الجهات الرسمية في مديرية الضالع والازارق ومنطقة حجر إلي تسهيل مهام فريق الرش حتى تغطية جميع المناطق والقرى المستهدفة بحسب خطة مكتب الصحة العامة والسكان.

يذكر أن هذه الحملة تأتي بدعم من منظمة الصحة العالمية لمكافحة وباء. الملاريا وبجهود وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بالدكتور ناصر محسن باعوم ومكتب الصحة العامة والسكان في المحافظة.

*من نجبب العلي