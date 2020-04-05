عدن الغد

برعاية وزير الصحة العامة والسكان.. تدشين حملة الرش لمكافحة الملاريا بالضالع

5 أبريل، 2020
0
برعاية وزير الصحة العامة والسكان.. تدشين حملة الرش لمكافحة الملاريا بالضالع

دشن الأستاذ نبيل العفيف وكيل أول محافظة الضالع، صباح اليوم السبت حملة رش المنازل لمكافحة الملاريا في المحافظة ،والتي تستمر لمدة ثمانية أيام في جميع المناطق الوبائية
وشارك في تدشين الحملة العميد عبدالله مهدي سعيد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي محافظة الضالع، والدكتور محسن البهلي نائب مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة، والدكتور طارق سلطان بن حويل رئيس الحملة والدكتور شهاب عبدالله مدير مكافحة الملاريا والدكتور جمال القبتري منسق برنامح الملاريا بالمحافظة.ومدير عام مديرية الضالع عبد الواسع احمد.
وتستهدف حملة رش مكافحة الملاريا مديرية الازارق ومديرية الضالع ومنطقة حجرحيث سيتم رش المنازل من منزل إلى منزل للتخلص من انتشار وباء الملاريا في هذه المناطق الوبائية.
وخلال التدشين أكد العفيف على أهمية تنفيذ الحملة بالشكل المطلوب في رش المنازل من وباء الملاريا  موكدا إلى تظافر جهود الجميع في إنجاح هذه الحملة في المحافظة.
ووجه العفيف جميع الجهات الرسمية في مديرية الضالع والازارق ومنطقة حجر إلي تسهيل مهام فريق الرش حتى تغطية جميع  المناطق والقرى المستهدفة بحسب خطة مكتب الصحة العامة والسكان.
يذكر أن هذه الحملة تأتي بدعم من منظمة الصحة العالمية لمكافحة وباء. الملاريا وبجهود وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بالدكتور ناصر محسن باعوم ومكتب الصحة العامة والسكان في المحافظة.
*من نجبب العلي

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الرش الصحة العامة الملاريا بالضالع برعاية تدشين حملة لمكافحة والسكان وزير

إقرا أيضا

Photo of ملتقى أبناء شبوة الخيري 1 3 ينفذ مُبادرة «جرعة وعي» في مديرية حبان

ملتقى أبناء شبوة الخيري 1 3 ينفذ مُبادرة «جرعة وعي» في مديرية حبان

5 أبريل، 2020
Photo of المهرة .. إدارة صندوق النظافة والتحسين يناقش أهم الصعوبات التي تواجهه فرعه بمديرية حصوين

المهرة .. إدارة صندوق النظافة والتحسين يناقش أهم الصعوبات التي تواجهه فرعه بمديرية حصوين

5 أبريل، 2020
Photo of قيادة انتقالي ميفعة بشبوة تلتقي بالشخصيات الاجتماعية بمركز السبعين الريدة وتشدد على تفعيل العمل الجماهيري والإعلامي بالمركز

قيادة انتقالي ميفعة بشبوة تلتقي بالشخصيات الاجتماعية بمركز السبعين الريدة وتشدد على تفعيل العمل الجماهيري والإعلامي بالمركز

5 أبريل، 2020
Photo of مبادرة ”نبض أبين“ تواصل حملتها التوعية صد وباء كورونا في المنطقة الوسطى

مبادرة ”نبض أبين“ تواصل حملتها التوعية صد وباء كورونا في المنطقة الوسطى

5 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق