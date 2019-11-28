برعاية وزير المالية .. البنك الاهلي يحتفل باليوبيل الذهبي والذكرى الـ 50 لتأسيسه ..



عدن تايم / علاء عياش :

اقيم صباح اليوم الخميس في قاعة البتراء بفندق كورال بالعاصمة عدن الحفل الخطابي والتكريمي لأبطال الفعاليات الرياضية التي نظمت بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على تأسيس البنك الاهلي اليمني والذي صادف تأسيسه في 27 نوفمبر 1969م , بتنظيم من ادارة البنك وبرعاية وزير المالية الاخ سالم صالح بن بريك .

وبدء الحفل الذي اقيم بحضور بعض الشخصيات تقدمهم الاخ سالم صالح وزير المالية والدكتور نزار باصهيب نائب وزير التخطيط , وقاضي المحكمة العليا للجمهورية الاخت انغام فيصل قائد , والدكتور الخضر لصور رئيس جماعة عدن , ورئيس واعضاء مجلس ادارة البنك الاهلي اليمني , “بآي من الذكر الحكيم” , ثم القيت بعدها العديد من الكلمات المعبرة عن المناسبة والتي بدأها الدكتور محمد حسين حلبوب رئيس مجلس ادارة البنك عبر فيها عن سعادته بهذه المناسبة مقدما التهاني للجميع متمنينا التوفيق والنجاح في اعمالهم والصحة والسعادة في حياتهم الخاصة .

*واضاف : تعتبر الذكرى الخمسين او اليوبيل الذهبي لتأسيس البنك عيد للذكريات والعرفان بالجميل وبهذه المناسبة اردنا ان نكرم من ندين لهم بالعرفان بالجميل ممن بدأنا على ايديهم من اعضاء مجلس ادارة البنك ومن المتقاعدين خلال الخمسين السنة الماضية من تاريخ البنك والذين وضعوا اللبنات الاولى لهذا الصرح الاقتصادي الكبير .

*واستعرض الدكتور محمد حسين حلبوب مراحل ولادة البنك الاهلي وفكرة تأسيسه التي جأت في تاريخ 27 نوفمبر 1969 م , بمجلس ادارة مشترك مع مصرف اليمن ( البنك المركزي ) والذي سمي حينها بمجلس ادارة النظام المصرفي , وضمت في وقتها اسماء بارزة وهامات كبيرة ممن كانت لهم بصمات واضحة ودور بارز في وضع حجر الاساس الاولى لهذا الصرح الاقتصادي الكبير.. مشيرا الى ان الادارة الحالية للبنك ستعمل على اكمال المشوار وتجاوز الصعاب والعوامل التي واجهتنا وخاصة خلال الثلاث سنوات الماضية , ونحن بصدد افتتاح العديد من مشاريع التطوير والتحديث المتنوعة والتي انطلق العمل بها في 2017 م في اطار عملية شاملة لتحديث البنك وتطويره في كافة الجوانب .

وختم رئيس مجلس الادارة بتقديم التهاني لإدارة البنك وموظفيه وكل العاملين فيه وزبائنه الكرام بهذه المناسبة العظيمة , متمنيا للجميع التوفيق والنجاح وزيادة البذل والعطاء للحفاظ على البنك وضمان تحديثه وتطويره .

*وبدوره اشاد وزير المالية سالم صالح بن بريك بالدور الاقتصادي الذي لعبه البنك الاهلي اليمني في السنوات الماضية , وذلك من خلال خمسون عاما من الرقي والتميز في الاداء المصرفي .. متمنينا التوفيق والتقدم ومزيدا من الازدهار وبذل الجهود المضاعفة التي ستمكنه من خوض المنافسة على المستوى المحلي والدولي في الفترة المقبلة .

*وعقب الختام تم تكريم ابطال البطولات الرياضية التي نظمها البنك يوم الثلاثاء الماضي الذي شهد مهرجانا رياضيا وكرنفاليا في ساحة البنوك , فب اللعاب الملاكمة وسباق الدراجات الهوائية وبطولة الضاحية , كما كرم رئيس اتحاد الدراجات رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي بدرع الاتحاد التذكاري .