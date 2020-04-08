برعاية وزير حقوق الانسان..ذو النورين الخيرية التنموية تدشن حملتها التوعوية ضد فيروس كورونا بالتواهي

دشنت مؤسسة ذو النورين الخيرية التنموية حملتها التوعية ضد فيروس كورونا برعاية وزير حقوق الانسان الدكتور محمد عسكر صباح اليوم في مديرية التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن.

وتم اطلاق الحملة من مبنى مديرية التواهي وبحضور الأمين العام القائم باعمال مدير المديرية الاستاذ سعيد الشيباني ومدير الشؤون الاجتماعية الاستاذ وهيب الشرجبي.

وقامت المؤسسة بنشر الملصقات والبرشوات التوعوية في عدد من كبير من احياء المديرية وشملت المطاعم والحدائق والمعسكرات والاماكن السياحية والاثرية ومحطات النقل والصيدليات ووسائل النقل ومبنى التخطيط والتعاون الدولي.

واشاد الامين العام والقائم باعمال مدير المديرية الاستاذ سعيد الشيباني بدور مؤسسة ذو النورين الخيرية في نشر التوعية والتحذير من مخاطر انتشار فيروس كورونا مقدما شكره الكبير لرئيسة المؤسسة نور عيدروس على الجهود الكبيرة التي تقوم بها للحد من انتشار هذا الفايروس الخطير.

بدورها اكدت رئيسة مؤسسة ذو النورين الخيرية نور عيدروس ان الحملة والتي كانت برعاية وزير حقوق الانسان الدكتور محمد عسكر مستمرة لتغطية جميع مديريات العاصمة عدن مشيره الى ان الهدف من هذه الحملة ياتي من الحرص على حياة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا.

وقدمت رئيسة المؤسسة شكرها وتقديرها لجميع من تعاون في انجاح هذه الحملة في مديرية التواهي وخصت بالذكر مدير عام المديرية عبد المجيد الشعيبي.

وكانت مؤسسة ذو النورين الخيرية قد دشنت حملتها التوعوية في مكافحة فيروس كورنا في العاصمة عدن قبل اسبوع وبدأتها في مديرية الشيخ عثمان وبحضور مجتمعي واعلامي كبير.