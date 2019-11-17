المشهد اليمني

برلماني يمني: أنباء عن عودة رئيس الوزراء فمتى سيعود هادي!

Photo of المشهد اليمني المشهد اليمني منذ 8 دقائق
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المشهد اليمني

علق برلماني يمني على الأنباء المتداولة حول عودة رئيس الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقال شوقي القاضي، عضو مجلس النواب اليمني، في تغريدة على حسابه في تويتر، رصدها “المشهد اليمني”: “هناك أخبار تفيد بأن الأخ رئيس الوزراء عاد إلى عدن ليمارس مهامه، وعاد معه من حكومته فقط: وزراء المالية والاتصالات والأشغال ومحافظ البنك المركزي”.

وتسائل القاضي حول موعد عودة بقية الوزراء، السؤال: ـ متى سيعود وزراء الداخلية والدفاع والصحة والتعليم والبقية؟!

وواصل القاضي استفساراته حول مصير انعقاد البرلمان وعودة الرئيس قائلاً: “متى سينعقد البرلمان في عدن؟! ـ ومتى سيعود الأخ رئيس الجمهورية؟!”.

وكانت تداولت بعض وكالات الأنباء العالمية ومواقع محلية أنباء عن عودة رئيس الحكومة مساء أمس برفقة بعض الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن، ولم ترد أي تصريحات رسمية حول عودة الحكومة.

وكان اتفاق الرياض، المبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، قد نص على عودة الحكومة إلى عدن لمباشرة مهامها، لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

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