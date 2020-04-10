برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقدم موادا وقائية لصندوق النظافة بعدن

تسلم صندوق النظافة والتحسين في عدن اليوم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP بالتنسيق والاشتراك مع مؤسسة صناع النهضة موادا مخصصة للتطهير والتعقيم لتعزيز الجهود الاحترازية والوقائية الصحية عبارة عن مطهرات وخزانات مياه سعة ١٠٠ لتر و٧٠ جالون بلاستيكي بحنفيات لغسل اليدين سعة ٢٠ لتر و٧٠ جالون آخر بدون حنفيات لنفس الغرض و٩١ سلة صحية تحتوي على كمامات وجلابسات إضافة إلى كمية من مطبوعات التوعية البيئية الصحية.

وكان نائب المدير العام التنفيذي المدير المالي والإداري للصندوق أ. نبيل غانم أحمد قد عقد لقاءا مع مدير مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وليد باهارون وممثل المشروع أديب المقالح لبحث أوجه التعاون بين الجانبين بحضور منسق أعمال المنظمات في الصندوق وليد حكيمي استعرض فيه الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذها الصندوق والمتمثلة بإيقاف البصمة وتقليص حجم العمالة في الميدان دون الإضرار بخدمات النظافة وتوزيع وسائل السلامة ومطبوعات توعية صحية حفاظا على سلامة العاملين وأسرهم والتنسيق المتواصل مع الجهات ذات الاختصاص فيما يتعلق بمجريات الأمور الصحية في مدينة عدن.

*من فضل عبدالله الحبيشي