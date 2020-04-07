برنامج الملاريا بالمكلا يدشن حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك في المديريات المستهدفة بساحل حضرموت

المكلا (المندب نيوز) المكتب الاعلامي للمحافظ

دشن برنامج الملاريا بالمكلا حضرموت الساحل حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك في عشر مديريات مستهدفة بساحل حضرموت بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وأشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالساحل.

وفي التدشين قال وكيل قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة والسكان د. علي أحمد الوليدي : إن الحملة تأتي بعد الأمطار التي شهدتها البلاد مؤخرا ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذ من قبل صحة المحافظة وبرنامج الملاريا نتيجة رصد حالات مصابة بحمى الضنك خلال الفتره الماضية ، معبرا عن شكره وتقديره للسلطة المحلية بحضرموت لتمويلها لهذه الحملة.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة العامة والسكان مدير مكتب صحة حضرموت الساحل د. رياض حبور الجريري : إن الحملة جاء تدشينها بناء على ظهور عدة حالات وصلت منذ بداية شهر يناير2020 وصلت إلى ( 870 ) حالة مشتبهه وحتى يومنا هذا على مستوى المحافظة أصيبت بعد المنخفض الجوي والأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد توزعت على أغلب مديريات ساحل حضرموت ، مشيدا بالخطة التي اعدها الأخوة في برنامج الملاريا للتدخل في كل المديريات المستهدفة ، شاكرا قيادة السلطة المحلية بحضرموت ممثلة بالمحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على اهتمامه بالقطاع الصحي ودعمه المستمر .

بدوره قال الدكتور ياسر باهشم مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا مدير محور حضرموت : إن الحملة التي ندشنها اليوم بمدينة المكلا تأتي بالتزامن مع تنفيذها في مديريات مستهدفة أخرى بساحل حضرموت بناء على المؤشرات الوبائية المرسلة من مكتب الصحة وإن حملة المكلا اليوم ينفذها ثلاثون عامل رش وعشرة مراقبون بعشر سيارات تجوب جميع أحياء مدينة المكلا ، داعيا جميع المواطنين بالتعاون مع عمال الرش والمشرفين .

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