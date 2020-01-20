برنامج تلفزيوني يكشف عن تاريخ إخوان اليمن ومصادر تمويله

اخبار محافظات اليمن

عدن تايم / متابعات.

استضاف برنامج سرطان الأوطان، الذي تبثه قناة الغد المشرق، ويقدمه الإعلامي جمال حيدرة، في حلقة أمس السبت، كلًا من عبدالخالق الحود، المحلل السياسي، ومسلم الدرابيع، المحلل السياسي، وأروى أحمد، الباحثة السياسية والذين تطرقوا لتاريخ أخوان اليمن.

وقالوا أن تنظيم الإخوان الإرهابي تاريخه مليء بالخيانة وحاضر ملطخ بالدماء، وأن مصادر تمويله باليمن من تبرعات المانحين للقضية الفلسطينية.

وكشفوا أن أكثر من 54 مليون دولار تصرف للجنرال الأحمر تحت مسمى حماية شركات النفط، وأن الأحمر رجل الإصلاح الأول في اليمن ويملك مليارات الدولارات يستغلها في مشاريع تخدم الأجندة الإخوانية.

وأشاروا إلى أن العيسي يستغل أموال حزب الإصلاح لإنشاء شركات في إفريقيا، بالإضافة إلى أنه من صفاتهم استغلال الفقراء والدين للوصول لأهدافهم.













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