عدن الغد

برنامج لملاريا بالمكلا يدشن حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك في المديريات المستهدفة بساحل حضرموت

7 أبريل، 2020
0
برنامج لملاريا بالمكلا يدشن حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك في المديريات المستهدفة بساحل حضرموت

دشن برنامج الملاريا بالمكلا حضرموت الساحل حملة الرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك في عشر مديريات مستهدفة بساحل حضرموت بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وأشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالساحل.
وفي التدشين قال وكيل قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة والسكان أ. د. علي أحمد الوليدي: إن الحملة تأتي بعد الأمطار التي شهدتها البلاد مؤخرا ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذ من قبل صحة المحافظة وبرنامج الملاريا نتيجة رصد حالات مصابة بحمى الضنك خلال الفترة الماضية، معبرا عن شكره وتقديره للسلطة المحلية بحضرموت لتمويلها لهذه الحملة.
من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة العامة والسكان مدير مكتب صحة حضرموت الساحل د. رياض حبور الجريري : إن الحملة جاء تدشينها بناء على ظهور عدة حالات وصلت منذ بداية شهر يناير2020 وصلت إلى ( 870 ) حالة مشتبهه وحتى يومنا هذا على مستوى المحافظة أصيبت بعد المنخفض الجوي والأمطار الأخيرة التي شهدتها البلاد توزعت على أغلب مديريات ساحل حضرموت ، مشيدا بالخطة التي اعدها الأخوة في برنامج الملاريا للتدخل في كل المديريات المستهدفة ، شاكرا قيادة السلطة المحلية بحضرموت ممثلة بالمحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني على اهتمامه بالقطاع الصحي ودعمه المستمر .
بدوره قال الدكتور ياسر باهشم مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا مدير محور حضرموت: إن الحملة التي ندشنها اليوم بمدينة المكلا تأتي بالتزامن مع تنفيذها في مديريات مستهدفة أخرى بساحل حضرموت بناء على المؤشرات الوبائية المرسلة من مكتب الصحة وإن حملة المكلا اليوم ينفذها ثلاثون عامل رش وعشرة مراقبون بعشر سيارات تجوب جميع أحياء مدينة المكلا، داعيا جميع المواطنين بالتعاون مع عمال الرش والمشرفين.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الرش الضبابي الضنك المديريات المستهدفة بالمكلا برنامج بساحل حضرموت حملة حمى في لمكافحة لملاريا يدشن

إقرا أيضا

Photo of وزارة الصحة تتسلم معونات للسلامة المهنية من المؤسسة الطبية الميدانية

وزارة الصحة تتسلم معونات للسلامة المهنية من المؤسسة الطبية الميدانية

7 أبريل، 2020
Photo of مركز “مسام” يكرم فرقه الميدانية بالساحل الغربي تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام

مركز “مسام” يكرم فرقه الميدانية بالساحل الغربي تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام

7 أبريل، 2020
Photo of عاجل: قصف جديد يستهدف السجن المركزي بتعز

عاجل: قصف جديد يستهدف السجن المركزي بتعز

7 أبريل، 2020
Photo of تحسبًا لمواجهة جائحة كورونا بريد دارسعد يبادر في إطلاق الإجراءات الاحترازية لوقاية رعاياه

تحسبًا لمواجهة جائحة كورونا بريد دارسعد يبادر في إطلاق الإجراءات الاحترازية لوقاية رعاياه

7 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق