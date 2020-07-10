برشلونة في مرحلة حساسة…

فريق عمل يوروسبورت عربية

يدخل برشلونة منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني حاملاً شعار لاشيء غير الفوز عندما يحل ضيفاً السبت على بلد الوليد.

واستعاد فريق المدرب كيكي سيتيين شيئاً من توازنه بعد الفوز الكبير على مضيفه فياريال 4-1 والصعب على ضيفه وجاره إسبانيول 1-0 في دربي كاتالونيا الذي أودى بالأخير للهبوط إلى الدرجة الثانية، في المرحلتين السابقتين بعد ثلاثة تعادلات في المباريات الثماني التي خاضها منذ استئناف البطولة، ما صعب مهمته في الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري للموسم الثالث توالياً.

ويبدو أنّ سيتيين قرّر أخيراً العودة للاعتماد على الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأورغوياني لويس سواريز، والفرنسي أنطوان غريزمان بعدما كان قد استبعد الأخير في المباريات الثلاث التي تعادل فيها لقناعة بأنّ بطل العالم ليس بمستواه المعهود.

وقد تكون فرصة استعادة الصدارة بمثابة عودة المياه إلى مجاريها بين النادي ونجمه ميسي، بعدما زعمت تقارير صحافية عن عزمه الرحيل في نهاية عقده الحالي الذي ينتهي عام 2021 في ظل توقف المباحثات حول التجديد.

في المقابل، تبدو مهمة ريال للحفاظ على الصدارة أسهل، أمام خصمين سهلين نسبياً، أولهما يصارع للبقاء في الدرجة الأولى، والثاني في متوسط الترتيب بعيداً من الخطر لم يحقق غير فوزين في مبارياته السبع الأخيرة مقابل خسارتين وثلاث تعادلات.

ولا يقتصر الصراع الإسباني على الصدارة، إذ احتدم أيضاً على المقاعد المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل في المراحل الثلاثة الأخيرة، بين ممثل العاصمة الآخر أتلتيكو مدريد (الثالث برصيد 63 نقطة) وإشبيلية (الرابع برصيد 63 نقطة) وفياريال (الخامس برصيد 57 نقطة) على البطولة الأولى، عدا عن دخول ثمانية فرق في معمعة الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ويستضيف أتلتيكو السبت أيضاً ريال بيتيس، فيما يلعب إشبيلية مع ريال مايوركا الأحد، في مباراتين متشابهتين، حيث يريد طرف منها تعزيز حظوظه أوروبياً والآخر الهرب من المنطقة الخطرة.

برنامج مباريات الأسبوع 36 من الدوري الإسباني بتوقيت السعودية والقنوات الناقلة:

السبت 11 يوليو:

أوساسونا وسلتا فيغو عند الساعة 18:00 على بي إن سبورت 3.

بلد الوليد وبرشلونة عند الساعة 20:30 على بي إن سبورت 3.

أتلتيكو مدريد وريال بيتيس عند الساعة 23:00 على بي إن سبورت 3.

الأحد 12 يوليو:

إسبانيول وإيبار عند الساعة 15:00 على بي إن سبورت 3.

ليفانتي وأتلتيك بلباو عند الساعة 18:00 على بي إن سبورت 3.

ليغانيس وفالنسيا عند الساعة 20:30 على بي إن سبورت 3.

إشبيلية وريال مايوركا عند الساعة 23:00 على بي إن سبورت 3.

الإثنين 13 يوليو:

فياريال وريال سوسييداد عند الساعة 20:30 على بي إن سبورت 3.

ألافيس وخيتافي عند الساعة 20:30 على بي إن سبورت 3.

غرناطة وريال مدريد عند الساعة 23:00 على بي إن سبورت 3.