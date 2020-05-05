عدن 24

برنامج مكافحة الملاريا يواصل حملات الرش في العاصمة عدن

6 مايو، 2020
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عدن24- عدنينفذ البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة العامة والسكان، لليوم الرابع على التوالي، حملات الرش الضبابي والرذاذي لمكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك والملاريا والشيكينحونيا (المكرفس ) في أحياء العاصمة عدن.وقال الدكتور ياسر باهشم مدير عام البرنامج في تصريح صحفي: أن هذه التدخلات تشمل حملات رش ضبابي ورش المستنقعات ومسوحات التحري الحشري وسيتم تنفيذها في جميع مديريات عدن بمعدل ٥ أيام في كل مديرية وذلك تحت إشراف قطاع الرعاية الصحية الأولية وبتنسيق مع مكتب الصحة م/عدن وبتمويل من منظمة الصحة العالمية.وأوضح باهشم ان العدد المحدود لمعدات الرش يجعل التنفيذ يكون في عدد من المديريات ثم الانتقال للاخرى داعيا كل الجهات الداعمة لمساعدة البرنامج في توفير هذه المعدات والتنسيق مع البرنامج لضمان تنفيذ أي تدخل بطريقة علمية تحت إشراف البرنامج شاكرا في هذا الصدد قوات الدعم والاسناد وجمعية يافع الذين وضعوا معداتهم تحت تصرف واشراف البرنامج.كما دعا الجهات الأخرى ذات العلاقة للمساهمة في شفط المياه وردم المستنقعات ودعا المواطنين للتخلص من بؤر التوالد داخل المنازل لضمان فعالية حملات الرش داعيا الله سبحانه وتعالى أن يجنب عدن وجميع محافظات اليمن شر الاوبئة والكوارث.

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الرش العاصمة الملاريا برنامج حملات عدن في مكافحة يواصل

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