المشهد العربي

بريطانيا تحدد 3 شروط لتجنيب اليمن خطر كورونا

16 أبريل، 2020
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كشف نائب مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، جوناثان آلن، عن تقييم بلاده لأشكال مساعدة اليمن في مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا.

وشدد في كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لبحث الوضع في اليمن، على ضرورة إقرار وقف إطلاق النار، والانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية.

ودعا حكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، إلى التعاون مع هيئات ووكالات الأمم المتحدة، لمساعدة منظمة الصحة العالمية على تحديد المتطلبات وضمان الإمدادات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، والوصول إلى المحتاجين.

ووصف إعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار بأنه فرصة نادرة لإحلال السلام في اليمن.

وأعرب عن خيبة أمله مما اعتبره عدم انتهاز مليشيا الحوثي الفرصة للتهدئة، مطالبا المليشيا المدعومة من إيران، بإظهار جديتهم في إنهاء الصراع من خلال وقف الأعمال العدائية.

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اليمن بريطانيا تحدد خطر شروط كورونا لتجنيب

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