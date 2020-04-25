بريطانيا تدعو كافة الأطراف في اليمن إلى التجاوب مع مقترحات المبعوث الاممي

4 مايو / متابعات

دعت بريطانيا اليوم السبت، الأطراف في اليمن إلى الاستجابة بشكل إيجابي مع مقترحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث.

وأوضحت الخارجية البريطانية، أنها تنتظر من الحوثيين موقفاً مماثلاً لوقف إطلاق النار تجاوباً مع مبادرة التحالف العربي.

وشددت على مواصلة تقديم المساعدات، في إطار المساهمة بمواجهة أي انتشار لفيروس”كورونا” المستجد باليمن.

