التغيير نت

بسبب اصرار رئيس الوزراء على هذا القرار .. اجتماع وزاري ينتهي بعراك بالأيادي..تفاصيل

التغيير نت التغيير نت منذ 3 دقائق
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كشفت مصادر إعلامية، الخميس، عن كواليس اجتماع عقده مجلس الوزراء اليوم برئاسة معين عبدالملك، تطور لاحقا إلى مشادات حادة.

وقالت المصادر بأن اجتماع المجلس اليوم شهد مشادات حادة بين بعض الوزراء ومعين عبدالملك بسبب إصرار الأخير على العودة منفردا إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأضافت المصادر  ، أن رئيس الحكومة تعرض لهجوم شرس من قبل عدد من الوزراء كاد أن يتطور إلى عراك بالأيدي لولا تدخل البعض الآخر لتهدئة الأمور.

وأكدت بأن الخلافات نشبت بسبب وقوف معين عبدالملك خلف البند الذي يمنع نزول الوزراء لعدن، لكن معين نفى ذلك وقال إن السعودية هي من وضعت هذا البند.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع شهد ملاسنة حادة بين نايف البكري ومعين عبدالله بسب مناقشة موضوع إبعاد المشاركين في الحرب الأخيرة للدفاع عن الوطن من أي مناصب قادمة.

ووفقا لمصادر فإن الاجتماع الذي انعقد في فندق الانتركونتيننتال بالرياض انفض قبل ينتهي من مناقشة مواضيعه المدرجة في جدول أعماله، بعد أن تصاعدت الخلافات إلى درجة غير مسبوقة.

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