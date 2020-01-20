بسبب اعلام الجنوب وصور الرئيس الزُبيدي.. اتحاد كرة القدم اليمني يعاقب وحدة عدن

عدن24 ـ متابعات

اقر الاتحاد العام لكرة القدم تغريم نادي وحدة عدن 500 الف ريال ، والتهديد بحرمان جمهور النادي من دخول الملعب وسيلعب النادي مباريات القادمة بدون جمهور ، على أن تدفع الغرامة قبل انتهاء مباريات الفريق بالدور الأول من البطولة .

واصدر الاتحاد اليمني العام لكرة القدم التابع للحكومة الشرعية في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد مساء أمس للنظر في الشكوى المقدمة للنظر بالمخالفات التي زعم الاتحاد انها بدرت من جمهور وحدة عدن في مباراته مع اهلي صنعاء في الجولة الثانية من الدوري التنشيطي لأندية الدرجتين الأولى والثانية الذي يقام حاليا بمدينة سيئون ، بسبب رفع الجمهور لاعلام دولة الجنوب وصور اللواء عيدروس الزبيدي في المدرجات .

هذا ولاقى القرار الذي وصف بالاستهداف للقضية الجنوبية ، موجة غضب واسعة من الاوساط الرياضية التي فندت القرار بأنه سيقضي على الرياضة ويخدم اطراف انقلبت على الشرعية والمحاولة لا رضائهم وكسب ودهم بهذا القرار .