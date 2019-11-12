بسبب الإقبال الشديد العون المباشر تقيم مخيماً إضافياً للعيون في عدن عالج (2659) مريضاً

نظراً للإقبال الشديد على مخيم نور العون الطبي المجاني لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات في محافظة عدن، أضافت العون المباشر مكتب اليمن مخيماً لاستيعاب الأعداد الهائلة للمرضى التي تدفقت على المرافق الصحية المستضيفة للمخيم.

وقدم المخيم الإضافي الذي حمل رقم 52 الممول من متابعي Q8Ping 2019، خدمات المعاينة لـ (2659) مريضاً والعمليات الجراحية لـ (251) مريضاً.

وقالت القائم بأعمال مديرة مكتب العون المباشر في اليمن سارة بازرعة، إن هذه المخيمات تجسد العطاء الإنساني السخي للعون المباشر واستمرارها في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين اليمنيين، وتخفف من معاناتهم، وتحد من العمى الذي يهدد الآلاف في اليمن سنوياً.

وأكدت أنه بعد أكثر من أربع سنوات من العمل الدؤوب استطاعت العون المباشر أن تضع بصمة واضحة في مجال رعاية البصر والحد من العمى عبر المخيمات الطبية التي قدمت الخدمات العلاجية والجراحية المجانية في كل محافظات اليمن.

وحسب الأمم المتحدة تعد أزمة اليمن من أسوأ الأزمات الإنسانية حيث لا يعمل إلا حوالي (50٪ ) فقط من المستشفيات بأقصى قدراتها التشغيلية، و (20) مليون شخص يفتقرون للرعاية الصحية.

فيما قال منسق مخيمات نور العون بمكتب العون المباشر، فريد الدهمشي، إن مخيم نور العون الـ 52 لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات أجرى معاينات شاملة لـ (2659) مريضاً، وعمليات جراحية لـ (251) خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 نوفمبر الحالي.

وأضاف أنه تم إجراء فحوصات مخبرية ومعاينات باطنة لـ (263) حالة وتوزيع العلاجات على (255) مريضاً وصرف نظارات شمسية وعلاجات للحالات التي خضعت للجراحة، كما تم توعية (1089) شخص حول أمراض العيون ورعاية البصر.

وذكر الدهمشي أن المخيم أقيم في مديريات الشيخ عثمان والبريقة ودارسعد وأجريت العمليات في مستوصف العين ونفذته مؤسسة العيون الطبية.

ودعت بازرعة المانحين إلى توفير التمويل اللازم في أسرع وقت من أجل إحراز تقدم في طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة وزيادة جودة الخدمات الصحية المُقدَّمة للسكان في اليمن وأعربت عن الشكر لممولي المخيم متابعي Q8Ping 2019، وجميع الشركاء المحليين والفرق الطبية والصحية والفنية والتطوعية التي ساهمت في إنجاحه.

جدير بالذكر أن العون المباشر تعمل في الجوانب الإنسانية في قارة أفريقيا منذ العام 1981م ولديها 31 فرعاً، وتعتبر اليمن أول دولة في الجزيرة العربية تعمل فيها ، وتسعى إلى التركيز على عدة جوانب أهمها الصحة، المياه، محاربة الفقر، تطوير الكفاءات البشرية، وخلق روح التعاون والإبداع.ومكتب اليمن لدى العون المباشر عضو في الكُتل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وهي : كتلة الأمن الغذائي وتحسين سُبل المعيشة ــ برنامج الأغذية العالمي، كتلة المياه والإصحاح البيئي ــ منظمة اليونيسف، كتلة الصحة ــ منظمة الصحة العالمية، الكتلة اللوجستية (خدمة الطيران الإنساني )ــ برنامج الأغذية العالمي.