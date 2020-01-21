بسبب بثه لاغاني ايوب طارش ..مليشيا الحوثي تمنع بائع ايسكريم من بيع مالديه مالم يغلق صوت الجمهورية في ذمار …تفاصيل

منعت مليشيات الحوثي بائعاً متجولاً، على متن عربة آيسكريم، من تشغيل أناشيد الفنان أيوب طارش عبسى، أثناء قيام البائع بالتجول في شوارع مدينة ذمار، جنوبي العاصمة صنعاء.

وذكرت معلومات متطابقة أن مسلحين من مليشيا الحوثي أوقفوا بائع الآيسكريم، في الشارع العام، وسط مدينة ذمار، ومنعوه من تشغيل أناشيد أيوب طارش الوطنية، بينها “دمت يا سبتمبر التحرير”، و”اشرقي تحت سمائي يا سيوفي”.

وأكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، أن المسلحين الحوثيون أوقفوا بائع الآيسكريم، وقاموا “بتكسير جهاز الميكرفون الخاص به، والذي تصدح منه أناشيد أيوب طارش”، أثناء تجول البائع في شوارع المدينة.

وتمارس سلطة المليشيات سياسة الترهيب؛ بينها منعها إبراز أي مظاهر جمهورية غنائية وأنشطة وفعاليات المدارس في الأعياد والمناسبات الوطنية الخالدة.

وعلق أحد نشطاء مدينة ذمار بالقول: “في مناطق سلطات الحوثي، اختفت الجمهورية وتاهت ملامحها، ولم يتبق منها سوى صوت أيوب والعلم الوطني”، وهو ما تحاول المليشيات إخفائه تماماً