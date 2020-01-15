بسبب رفضه لممارسات بامدحن .. الاستخبارات العسكرية تستدعي قيادي في كتيبة النخبة

افادت مصادر خاصة ل كريتر سكاي ان الاستخبارات العسكرية في المنطقة العسكرية الرابعة استدعت احد منتسبي كتيبة النخبة بقاعدة العند الجوية.

وقال المصدر ان الاستخبارات قامت بإستدعاء عبد الفتاح البسيسي بسبب قيادته للمطالبة بصرف رواتبهم الموقوف منذ شهر مارس 2019 من قبل احمد محمد بامدحن.

واشار المصدر قائلا ان الاستخبارات حققت مع البسيسي بسبب رفضه للممارسات التي تحاك ضد منتسبي كتيبة النخبة بقاعدة العند الجوية.

واعرب افراد وكتيبة النخبة بقاعدة العند الجوية عن تضامنهم الكامل مع زميليهم عبدالفتاح البسيسي.

الجدير بالذكر أن عبدالفتاح البسيسي كان يعمل مسؤولا ماليا في كتيبة النخبة بقاعدة العند الجوية قبل ان يطيح به بامدحن بسبب رفضه ممارسات الظلم ضد زملاءه.