بسبب عدم تعليق الصلاة.. وزير الاوقاف يوقف مدير عام مكتب الأوقاف بالوادي والصحراء ⋆

“نخبة حضرموت” /خاص

وجه وزير الاوقاف والارشاد اليمني الدكتور احمد عطية بإيقاف مدير عام مكتب الاوقاف والارشاد بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء مراد صبيح وتكليف نائبه؛ نظرا لمخالفته للوائح والقوانين المستحدثة والمتعلقة بمواجهة وباء كورونا العالمي.

وجاء في نص قرار الوزير عطية الذي يحمل رقم 20/119 التالي:

الأخ / مراد رمضان سالم صبيح

مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء المحترم

تحية طيبة وبعد: –

نظرا لمخالفتكم قرار الوزارة الصادر يوم السبت بتاريخ 2020/03/21م والذي تضمن الدعوة إلى تعليق الصلاة في المساجد مؤقتا ، فقد تقرر إيقافكم عن العمل وتكليف نائبكم للقيام بأعمال المكتب.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،

د. أحمد عطيةوزير الاوقاف والإرشاد