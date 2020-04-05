أخبار نادي برشلونة

بسبب كورونا.. رونالدينيو يواجه خطر البقاء في السجن فترة طويلة

5 أبريل، 2020
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رونالدينيو


كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، أن تفشي وباء فيروس كورونا يهدد بقاء النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب برشلونة الإسباني السابق وشقيقه فى السجن بـ باراجواى لفترة طويلة.

وتم سجن رونالدينيو وشقيقه روبرتو دى أسيس منذ 6 مارس فى سجن مشدد الحراسة فى باراجواي كإجراء وقائي لحملهما جوازات سفر مزورة.

ذكرت صحيفة “ريكورد” البرتغالية أن أزمة فيروس كورونا المنتشر فى باراجواى سيتسبب فى إطالة بقاء رونالدينيو في السجن، حيث أوضح محاميه، سيرجيو كيروش، أنه يجب عليهم انتظار مراجعة هواتفهم المحمولة.

كان محامى النجم البرازيلي فقد أكد قائلا :”لقد وعد الخبراء بمراجعة الهواتف بسرعة على الرغم من أن ذلك سيستغرق أسبوعًا على الأقل بسبب إعلان حالة الطوارئ لمنع انتشار فيروس كورونا، هناك تدابير جديدة من شأنها أن تؤخر العملية”.

وأضاف المحامى “عندما تتم المراجعات سيظهر أنه لم يكن هناك أي عمل غير قانوني وسيتم حل كل شيء لصالحهم”.

 

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