بسبب مليشيا الحوثي ….نزوح كبير لرجال الأعمال من صنعاء إلى عدن

كشف مصدر مطلع عن نزوح كبير لكبرى الشركات التجارية من صنعاء الى عدن.

وقال المصدر مطلع ان رجال الاعمال من كبار رؤوس الأموال نزحوا الى عدن بسبب الممارسات في صنعاء.

وتابع قائلا ان هناك كبرى الشركات المستوردة للاحذية والملابس الجاهزة والمفروشات قاموا بإستئجار هناجر لهم في مديريات العاصمة عدن.

ولفت بالقول ان رجال الاعمال الذين لا توجد لديهم فروع في عدن اضطروا لفتح مكاتب رئيسية لهم فيما صنعاء حولوها الى فروع.

وأرجع السبب وراء نزوحهم الى عدن بسبب الجباية التي تمارسها سلطات الامر الواقع هناك الحوثيين اضافة الى فرض جمرك في ذمار يتم دفع مبالغ باهضة.

واختتم قائلا ان عودة رؤوس الأموال الكبيرة الى عدن تعتبرة ظاهرة الاول من نوعها منذ عام 1990 م حيث كانت عدن فقط يتم افتتاح فروع لها.