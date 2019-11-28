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بسبب ولائه للانتقالي الشرعية تقيل عميد كلية الاقتصاد بعدن

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اقال رئيس جامعة عدن الخضر لصور عميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية الدكتور ” عبدالله محسن” وذلك على خلفية تنظيمه مؤتمر اقتصادي هو الأول من نوعه حول مستقبل مدينة عدن .

وبحسب مصادر في كلية الاقتصاد ان ضعوط كبيرة تم ممارستها على عميد الكلية عبدالله محسن لإجبارة على الغاء المؤتمر العلمي، ولكنه رفض كل تلك الضغوط، وهو ما تسبب في صدور قرارا بإقالته .

ويأتي قرار اقالة عميد كلية الاقتصاد قبل ثلاث ايام من تنظيم المؤتمر الاقتصادي لمدينة عدن، والذي من المقرر ان يبدء اعماله يوم 2 ديسمبر 2019 .

مراقبون اعتبروا قرار الاقالة مخالفة واضحة وصريحة لإتفاق الرياض واعبتروا ان رئيس الجامعة الخضر لصور لم يستوعب بعد شراكة الانتقالي في ادارة مؤسسات الدولة كون عميد كلية الاقتصاد ” عبدالله محسن ” يعد احد الكوادر الجنوبية والمحسوبة على الانتقالي .

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الاقتصاد الشرعية بسبب بعدن تقيل عميد كلية للانتقالي ولائه
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